España sancionó a Ibai Llanos y otros influencers por publicidad encubierta + Agregar ámbito en









La medida responde a incumplimientos vinculados con la protección de menores, los contenidos comerciales y la promoción de medicamentos.

Ibai Llanos y otros influencers españoles fueron multados por publicidad encubierta.

Ibai Llanos y otros dos reconocidos influencers españoles fueron multados por incumplir normas relacionadas con la identificación de contenidos comerciales y la protección de menores, informó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las sanciones responden a irregularidades detectadas en publicaciones con publicidad, contenidos sensibles y promoción de medicamentos.

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"Los expedientes se refieren a la falta de identificación clara de comunicaciones comerciales, a la ausencia de medidas adecuadas de protección de menores y a la difusión de publicidad de medicamentos sin respetar los requisitos específicos aplicables", explicó la CNMC en un comunicado este jueves.

Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más populares de España con más de 17 millones de seguidores en Twitch, recibió una multa de 710 euros por promocionar una marca de bebidas durante la transmisión en X de un evento deportivo sin aclarar que se trataba de una acción publicitaria. La organización recordó que "la publicidad" debe poder "reconocerse de forma clara por el espectador".

Ibai Llanos recibió una multa por incumplir normas relacionadas con la identificación de contenidos comerciales y la protección de menores. Jordi Wild y Nachter fueron multados por contenido sensible y promoción irregular de medicamentos Otro de los sancionados fue el streamer Jordi Wild, quien deberá pagar 1543 euros por no incluir advertencias sobre contenido sensible para menores en videos de deportes de combate extremos publicados en su canal de YouTube, que supera los 12 millones de suscriptores. Según el organismo, "la falta de calificación" de este tipo de material "puede limitar la eficacia de los sistemas de control parental".

La tercera sanción recayó sobre Nachter, influencer con más de 6 millones de seguidores en YouTube, quien recibió una multa de 1779 euros por promocionar un medicamento contra la gripe sin cumplir con las exigencias establecidas para este tipo de comunicaciones. La CNMC señaló que la publicación no incluía "información esencial para un uso correcto" del producto.

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