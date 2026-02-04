Baja de imputabilidad: Alejandra Monteoliva aseguró que "no se mezclarán adolescentes con adultos" en las cárceles

La ministra de Seguridad se refirió a la Ley Penal Juvenil y afirmó que "tiene un foco puesto que es un componente socioeducativo fuerte y permanente".

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , aseguró que en las cárceles "no se mezclarán adolescentes con adultos" en caso de que resulte aprobado el proyecto para bajar la edad de imputabilidad que impulsará el Gobierno en las sesiones extraordinarias del Congreso

Según detalló la funcionaria en una entrevista radial, la iniciativa libertaria apunta a la creación o reconversión de instituciones específicas, con una orientación socioeducativa y formativa. " S ería irracional mezclar adolescentes con adultos”, detalló Monteoliva en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, la titular de la cartera de Seguridad indicó que desde el Ministerio se encuentran trabajando en conjunto con las provincias para avanzar en un sistema de clasificación más preciso de las personas privadas de la libertad , enfocado en la historia criminal de cada recluso.

"Hemos avanzado mucho y trabajado con las provincias para que empiecen en la historia criminal o criminológica de cada uno de los presos porque eso es lo que permite clasificar igual. No es lo mismo uno que robó, violó o mató. Son todas situaciones distintas” , explicó.

En cuanto al proyecto de Ley Penal Juvenil, la ministra afirmó que "tiene un foco puesto que es un componente socioeducativo fuerte y permanente. Deben ser instituciones que garanticen que ese proceso formativo, de educación, tiene que estar presente”.

Sin embargo, adelantó que para ello habrá que redefinir las estructuras existentes, con la necesidad de adaptar o crear espacios adecuados para adolescentes, diferenciados del sistema penitenciario tradicional.

El proyecto de Ley Penal Juvenil fue presentada por el Poder Ejecutivo en julio de 2024 y busca impulsar una reforma integral del régimen vigente. Entre sus puntos más debatidos se encuentra la reducción de la edad de imputabilidad, que pasaría de 16 a 13 años, aunque la propia Monteoliva aseguró que para ella "incluso debería ser menos".

Entre otros puntos centrales de la iniciativa se encuentra la creación de un sistema de sanciones orientado a la educación y la resocialización, con prioridad para las medidas no privativas de la libertad, y también la idea de redefinir las penas posibles y fijar un tope máximo de 20 años de condena para determinados delitos de extrema gravedad.

La iglesia se pronunció sobre la baja de la edad de imputabilidad y pidió por un "abordaje integral"

La Iglesia argentina sentó posición sobre el actual debate por el proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad que se intensificó tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. Al respecto, la Conferencia Episcopal Argentina difundió un comunicado en donde critica que que este enfoque sea la "única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad".

El debate público se incrementa a pocos días de que el Congreso debata - en sesiones extraordinarias - el proyecto de Régimen Penal Juvenil impulsado por el gobierno de Javier Milei. La estrategia del oficialismo legislativo apunta a presentar un nuevo proyecto respaldado en la redacción del texto que alcanzó dictamen el año pasado, pero con un cambio sustancial: la baja de la edad punible de 14 a 13 años.

“Deseamos compartir algunas reflexiones ante propuestas que presentan la baja de la edad de imputabilidad como única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad", plantea en su inicio el documento difundido por la Iglesia.