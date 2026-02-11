El Gobierno denunciará a los manifestantes que participaron de los incidentes en la marcha: "Son delincuentes" + Seguir en









El Ministerio de Seguridad confirmó que solicitó a la Justicia la individualización de diez personas que participaron en los disturbios en las afueras del Congreso.

El Ministerio de Seguridad confirmó que solicitó a la Justicia las autorizaciones pertinentes para avanzar en la individualización de más de diez personas que fueron identificadas mediante las imágenes tomadas por las cámaras de televisión en los disturbios alrededor del Congreso mientras se debate la ley de modernización laboral impulsada por el Gobierno en el Senado.

Según informaron fuentes oficiales, hay al menos diez personas fueron identificadas como "partícipes de las agresiones a las fuerzas de seguridad con cascotes, tuercas y bombas molotov".

Desde la cartera de seguridad indicaron que al menos seis oficiales de policía resultaron heridos. Además, datos oficiales hablan de al menos 11 detenidos y 40 demorados por "agresiones a la policía y daños al espacio público".

Por su parte, la ministra Alejandra Monteoliva -que se encuentra siguiendo el operativo desde el comando unificado- aseveró que se trató de un grupo que se desprendió de una columna de izquierda y "actuó de manera organizada, con violencia premeditada y armamentos caseros".

Mientras tanto, desde otros sectores del Gabinete salieron a repudiar el accionar de los manifestantes. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó al grupo como la "izquierda cavernícola", al tiempo que el ministro del Interior, Diego Santilli, los definió como "delincuentes organizados" y aseguró: "Por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale si o si. Se les acabó la joda".

Mientras tanto, desde otros sectores del Gabinete salieron a repudiar el accionar de los manifestantes. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó al grupo como la "izquierda cavernícola", al tiempo que el ministro del Interior, Diego Santilli, los definió como "delincuentes organizados" y aseguró: "Por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale si o si. Se les acabó la joda".

El presidente Javier Milei también utilizó su cuenta de X para referirse a las imágenes. "A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan", escribió el jefe de Estado.

MAGA.

Jorge Macri pidió que los manifestantes presentes en los incidentes en el Congreso "vayan presos" El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, publicó también las imágenes en sus redes, acompañado con el texto: "El desastre que hicieron estos delincuentes no puede ser una contravención. Destruir bienes públicos tiene que ser un delito". Para profundizar su indignación, el alcalde concluyó con un pedido: "No alcanza con multas, tienen que ir presos".