La multa que podrá regir para todos los conductores sin TelePASE a partir de mayo 2026

Una nueva ley regirá para los conductores que busquen acceder a la ciudad porteña por autopistas.

El TelePASE será obligatorio para todos los conductores.

A partir del 1º de mayo de 2026, circular por las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires sin estar adherido al sistema TelePASE implicará una multa de hasta $150.000 para los conductores. Esta medida forma parte de la transición definitiva hacia un modelo de peaje 100% electrónico, que elimina las cabinas de pago en efectivo y obliga a todos los vehículos a contar con el dispositivo o la adhesión por patente para transitar por los accesos a la Ciudad.

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El sistema de flujo libre (free flow) ya opera en autopistas como la Perito Moreno, Illia y 25 de Mayo , y se extenderá a toda la red de AUSA a partir de mayo. Quienes no estén registrados en el sistema recibirán una infracción automática , generada por cámaras que detectan la patente del vehículo. A continuación, los detalles sobre qué pasará con los conductores que circulen sin TelePASE y cómo adherirse al sistema para evitar sanciones.

A partir de mayo de 2026, todas las autopistas porteñas operadas por AUSA funcionarán sin barreras físicas y el único medio de pago habilitado será el TelePASE , ya sea mediante el dispositivo físico (tag) o la adhesión por patente.

La eliminación de las cabinas de cobro manual implica que los conductores ya no podrán abonar en efectivo, ni siquiera en los peajes convencionales que aún conservaban esta opción.

Los vehículos que pasen por los pórticos de lectura sin estar adheridos al sistema serán identificados automáticamente por cámaras y sensores. El sistema generará una multa equivalente a 150 Unidades Fijas (UF) , lo que equivale a aproximadamente $150.000 según los valores vigentes en 2026.

Esta sanción se vinculará al dominio del rodado y llegará al domicilio del titular del vehículo, sin posibilidad de regularización posterior si el conductor no estaba registrado al momento de la infracción.

Una excepción parcial existe para quienes se adhieran al TelePASE después de cometer la infracción: en esos casos, podrán acceder a una reducción del 50% en el monto de la multa. Sin embargo, no existe la opción de pagar el peaje retroactivamente una vez detectada la falta. El sistema solo permite el cobro previo mediante la adhesión por patente o el uso del dispositivo.

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Cómo adherirse al sistema TelePASE paso a paso

La adhesión al TelePASE puede realizarse de manera totalmente digital y gratuita, sin necesidad de adquirir el dispositivo físico (aunque este sigue siendo una opción). Estos son los pasos para registrarse y evitar multas:

1. Adhesión por patente (sin tag físico)

Ingresar al sitio oficial www.telepase.com.ar o descargar la app TelePASE en el celular. Seleccionar la opción "Adherir patente" y completar el formulario con los datos del vehículo (patente, marca, modelo) y los datos personales del titular (DNI, correo electrónico, número de teléfono). Vincular un medio de pago: tarjeta de débito, crédito o cuenta de Mercado Pago. El sistema cobrará automáticamente el peaje cada vez que el vehículo pase por un pórtico. Confirmar la adhesión y recibir el correo de validación. El alta es inmediata y permite circular sin riesgo de multa desde el mismo momento.

2. Adhesión con dispositivo físico (tag)

Solicitar el tag TelePASE en el sitio oficial, en puntos de venta autorizados o en algunas estaciones de servicio. Activar el dispositivo siguiendo las instrucciones del envío (generalmente, se adhiere al parabrisas y se vincula a una cuenta online). Cargar saldo mediante la web o la app, usando tarjeta de débito, crédito o efectivo en puntos habilitados. Verificar que el tag funcione correctamente al pasar por un pórtico de prueba (el sistema emite un pitido o señal luminosa de confirmación).

3. Opción para conductores esporádicos: Pase Diario

Quienes utilicen las autopistas de manera ocasional (como turistas o conductores del interior) pueden optar por el Pase Diario:

Ingresar a www.pasediario.com.ar. Registrar la patente del vehículo y seleccionar la fecha de uso. Abonar el peaje por adelantado con tarjeta de débito, crédito o Mercado Pago. El sistema reconocerá la patente al pasar por el pórtico y permitirá el paso sin multa.

Multa autos

Para evitar sanciones, los conductores deben verificar su adhesión con anticipación, ya sea mediante el tag físico, la patente registrada o el Pase Diario. La opción más sencilla y gratuita sigue siendo la adhesión por patente, que no requiere instalación de dispositivos y permite el cobro automático en cada paso por autopista.