Multas de $1.900.000 en Buenos Aires: ¿a quiénes castigarán con la sanción más cara en marzo?

Conocé cual es la infracción que nadie quiere cometer y cómo saber si tenés deudas de tránsito.

El valor de las multas de tránsito se volvió a actualizar y subieron significativamente los montos de las infracciones más graves. En marzo de 2026, algunas sanciones rozan los $1.900.000.

El incremento está directamente vinculado al valor de la Unidad Fija que es el parámetro que se usa para calcular las multas. A partir de esta actualización , las sanciones económicas ascienden en relación con la gravedad de la infracción , con valores que varían desde cifras moderadas hasta montos que pueden ser un gran golpe para el bolsillo del conductor. El objetivo de esto no es sólo sancionar, sino prevenir conductas de riesgo que puedan causar accidentes.

La Unidad Fija (UF) es una unidad de medida económica que se usa para expresar el monto de las multas de tránsito en Argentina. En lugar de establecer valores fijos en pesos, los cuales se desactualizan rápidamente por la inflación, las leyes de tránsito fijan las multas en cantidad de Unidades Fijas.

Este sistema facilita mucho el ajuste de las multas ya que se rige por el valor de la nafta y ahorra el trabajo de tener que actualizarlas constantemente. El valor de la Unidad Fija depende exclusivamente de cada jurisdicción, provincia, municipio o ciudad. Sin embargo, l o más común en Argentina es que 1 UF sea equivalente al precio del litro de nafta de mayor octanaje.

En CABA el valor de la Unidad Fija se fijó en $949,99 desde el 3 de marzo y se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre de 2026. Mientras que en la provincia de Buenos Aires alcanza los $1.896.

MULTAS TRANSITO PBA BUENOS AIRES

La infracción que nadie quiere cometer: ¿qué dice la ley sobre este incumplimiento?

Durante estos meses los controles de tránsito se intensificaron, especialmente en las rutas, con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La VTV es una de las multas más costosas ya que es considerada una grave. La sanción puede valer desde 300 a 1000 UF, dependiendo de la gravedad y si el conductor es reincidente o no. En CABA está entre $284.997 y $949.990, en cambio, en la provincia de Buenos Aires está entre $568.800 y $1.896.000.

Los costos de la VTV para los autos particulares en la provincia de Buenos Aires es de hasta 2.500 kg es de $97.057,65. Este monto supera en más de $21.000 al costo de CABA y representa la tarifa más alta de la región metropolitana. Para vehículos pesados de más de 2.500 kg, el costo asciende a $174.703,77. Las motos, tienen una tarifa reducida de $38.823,06, también superior a la de la Capital.

Los valores vigentes en la Capital Federal para marzo de 2026 tienen un aumento del 19,4% con respecto al mes anterior. El costo actual para autos particulares es de $75.756. Las motos pagan $28.484. Estos montos incluyen la inspección completa y la emisión de la oblea correspondiente.

Por estos motivos es de suma importancia mantenerla al día, pagar la revisión sale mucho más barato que enfrentarse a la posibilidad de abonar la multa.

Las consecuencias no solo quedan en una penalización económica, sino que a veces trae consigo bloqueos administrativos que pueden dificultar trámites futuros. Otras medidas que pueden tomar es la retención de la licencia o la obligación de completar cursos de educación vial.

Otras multas elevadas que hay que tener en consideración son: conducir con exceso de alcohol o estupefacientes vale entre 200 a 1000 UF y manejar con exceso de velocidad que ronda entre 150 a 1000 UF.

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Cómo consultar si tenés deudas de tránsito pendientes en CABA y Provincia

El sistema para consultar si hay infracciones funciona de manera digital y permite verificar la situación de cada conductor o vehículo. El acceso a la información se realiza con el número de patente o el DNI del titular. La plataforma también muestra datos adicionales vinculados al historial vial.

El procedimiento de consulta consta de pasos simples que cualquier usuario puede completar en pocos minutos. El paso a paso para consultar multas desde la web es así:

Ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Seleccionar la opción de consulta por patente o por DNI.

Validar el acceso mediante el control de seguridad “No soy un robot”.

Revisar el estado del vehículo o del conductor en pantalla.

La plataforma ofrece diferentes opciones según el resultado de la consulta realizada. Si no existen infracciones registradas, el usuario puede descargar el libre deuda de manera inmediata desde el sitio oficial. En caso de deuda pendiente, el sistema muestra el monto total y el detalle de cada falta registrada.

También se puede hacer a través de Boti enviando un mensaje por WhatsApp al +54 9 11-5050-0147. La atención es de lunes a viernes de 8 a 19.30 hs.

En el caso de tener alguna infracción y estás dentro del periodo de Pago Voluntario (que son 40 días corridos desde que fuiste notificado), podés abonar el total con un 50% de descuento.