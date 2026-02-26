La Policía de la Ciudad detuvo a cuatro hombres que circulaban en un auto con pedido de secuestro en Villa Soldati

Los sospechosos fueron localizados mediante el sistema "Anillo Digital" cuando circulaban en un Peugeot 208 con impedimento por hurto de patente y pedido de secuestro por robo automotor. Intentaron escapar tras chocar y fueron detenidos a pocas cuadras.

La Policía de la Ciudad detuvo este jueves por la tarde a cuatro hombres, tres argentinos y un paraguayo, tras una persecución en el barrio de Villa Soldati . La localización se dio a través del sistema "Anillo Digital" que detectó al auto en que tenía un impedimento por hurto de chapa patente y un pedido de secuestro vigente por robo automotor.

El hecho se inició cuando el sistema detectó un auto Peugeot 208 , a partir de allí se realizó un seguimiento por cámaras y se irradiaron alertas al personal policial. Al intentar identificar el vehículo en la zona de avenida Roca y Soldado de la Frontera, sus ocupantes no acataron la orden de detención, lo que derivó en un breve seguimiento hasta Lacarra al 3400. Allí, los cuatro ocupantes descendieron del rodado y escaparon en distintas direcciones luego de que chocaran contra un vehículo estacionado.

Gracias al rápido accionar de la policía, los cuatro ocupantes fueron detenidos en la zona. Luego, al verificar el auto, se constató que el número de chasis y motor correspondía a otro dominio con pedido de secuestro por robo automotor ocurrido en el Conurbano bonaerense vigente desde diciembre de 2025.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3, que dispuso la detención de los imputados por encubrimiento y atentado y desobediencia a la autoridad y el secuestro del vehículo.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 17.16.53

Jorge Macri destacó una caída del delito en la Ciudad durante 2025

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó el Mapa del Delito 2025 y aseguró que “en la Ciudad la ley se cumple y el orden es regla”, al destacar una caída de los índices de criminalidad durante el último año. Según datos oficiales, el delito descendió casi un 30% en 2025.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad porteño, la cantidad de robos fue la menor de los últimos 25 años y se registró una fuerte reducción en el robo automotor, que cayó a la mitad respecto de 2024 y un 92% frente a su pico histórico de 2002. La tendencia también se replicó en los delitos violentos con armas, que bajaron un tercio interanual y mostraron una disminución marcada en comparación con los registros de hace casi una década.

“La verdadera diferencia entre una ciudad donde se vive con miedo y una donde se vive en libertad no está en un discurso: está en que la ley se cumple y que el orden es la regla, y no la excepción. Y no es que cambiaron las leyes o los jueces, lo que cambió fue la decisión política”, afirmó Macri durante la presentación, realizada junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.