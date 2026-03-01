Donald Trump abre la puerta al diálogo y aseguró que conversará con líderes del régimen iraní + Seguir en









El presidente estadounidense afirmó que aceptó conversar con líderes iraníes, aunque no precisó cuándo ni con quién. Además, aseguró que 48 dirigentes fueron abatidos.

Trump habló de diálogo en medio de la ofensiva militar contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que “hablará” con los líderes iraníes mientras continúan por segundo día los ataques conjuntos de Washington e Israel contra Irán. El mandatario fue impreciso sobre la fecha de esas conversaciones y sostuvo que gran parte de la dirigencia de la república islámica ya no está con vida.

Según declaraciones citadas por la revista The Atlantic, Trump afirmó: "Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes". Las palabras llegan en medio de una escalada militar que incluyó el ataque en el que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, junto a otros altos funcionarios.

Un diálogo sin fecha ni interlocutores confirmados Consultado sobre cuándo podrían concretarse las conversaciones, el mandatario respondió: "no puedo decírselo". Tampoco detalló con qué figuras del régimen iraní espera dialogar.

donald trump El presidente aseguró que aceptó conversar con líderes iraníes, aunque no precisó fechas. En ese contexto, Trump sostuvo que "la mayoría de esa gente ha desaparecido", en referencia a los dirigentes iraníes que durante años participaron en negociaciones intermitentes con Estados Unidos y otras potencias occidentales, especialmente en torno al programa nuclear de Teherán.

"Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque fue un gran golpe", declaró, en aparente alusión al operativo que terminó con la vida de Jamenei y parte de la cúpula política y militar iraní. Luego insistió: "Deberían haberlo hecho antes. Podrían haber llegado a un acuerdo. Deberían haberlo hecho antes. Quisieron pasarse de listos".

“48 líderes desaparecieron de un solo golpe” En una entrevista aparte citada por Fox News, el presidente aseguró que 48 líderes iraníes fueron abatidos desde el inicio de la ofensiva. "Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente", afirmó. Las declaraciones del mandatario se producen mientras la ofensiva militar sigue en curso y el escenario regional permanece en máxima tensión. Aunque abrió la puerta al diálogo, Trump dejó claro que la campaña militar continúa activa y que cualquier negociación se dará bajo nuevas condiciones marcadas por el impacto de los recientes ataques.