Polémica y revuelo en la Premier League: un jugador de la liga inglesa salió con una modelo 14 años menor

El defensor del Newcastle United fue visto en un restaurante de la ciudad junto a Kehlani Webster, en medio de su proceso de divorcio.

Kieran Trippier, jugador del Newcastle Foto: Reuters

El futbolista inglés Kieran Trippier, referente del Newcastle United en la Premier League y ex integrante de la selección de Inglaterra, volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras ser fotografiado en Newcastle junto a Kehlani Webster, modelo de OnlyFans y bailarina en un club nocturno de la ciudad.

Según publicó el diario británico The Sun, ambos compartieron una cena en el restaurante Babucho, ubicado en una antigua iglesia reconvertida. Testigos señalaron que, al retirarse del lugar, el lateral derecho le cedió su chaqueta a la joven de 21 años para resguardarla del frío y la lluvia, en un gesto que no pasó inadvertido.

Un contexto marcado por el divorcio La aparición pública se produce meses después de que Trippier confirmara su separación de Charlotte Trippier, con quien contrajo matrimonio en 2016. La ruptura tomó estado público en 2024, aunque el propio jugador explicó que llevaban más de un año distanciados y priorizaban la privacidad de sus hijos.

ONLY-PREMIER Kehlani Webster, modelo de OnlyFans y bailarina en un club nocturno de la ciudad. Webster, conocida en redes por gestionar contenido para adultos, también trabaja en el club Whiskey Down. El encuentro se suma a otros episodios recientes que vincularon al futbolista con figuras del mundo del entretenimiento nocturno.

En lo deportivo, el nacido en Bury mantiene un rol protagónico en el Newcastle United, tras pasos por el Tottenham Hotspur y el Atlético de Madrid, y luego de cerrar su etapa con la selección inglesa tras disputar Mundial y Eurocopas.