Cómo consultar tus infracciones de tránsito dentro de la provincia de Buenos Aires + Seguir en









La provincia de Buenos Aires mantiene un sistema online, fácil y seguro para que sus conductores verifiquen el estado y calidad de sus infracciones vigentes.

Estos montos pueden variar si se actualiza el valor de la Unidad Fija, por lo que se recomienda consultar periódicamente los valores vigentes antes de realizar cualquier trámite.

La provincia de Buenos Aires dispone de un sistema digital que permite a los conductores verificar si registran infracciones de tránsito pendientes. Esta herramienta simplifica numerosos trámites, ya que acreditar la inexistencia de multas es un requisito obligatorio para renovar la licencia de conducir y realizar transferencias de vehículos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con el portal oficial, cualquier persona puede acceder al informe de forma gratuita, utilizando la patente del vehículo o el número de DNI, desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Tanto InfraccionesBA como otros sitios oficiales subrayan la importancia de realizar esta consulta de manera periódica para evitar bloqueos administrativos y mantener sus condiciones viales correctamente regularizadas ante las autoridades.

El paso a paso para consultar tus infracciones de tránsito en Buenos Aires, de manera online El portal oficial InfraccionesBA es la principal vía para consultar y gestionar multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires. Según el Ministerio de Transporte bonaerense, el trámite es simple, rápido y puede completarse en pocos minutos:

Ingresar a la plataforma: acceder al sitio web oficial de InfraccionesBA. Elegir el tipo de consulta: seleccionar consulta por dominio (patente) o por número de documento (DNI). Completar los datos requeridos: ingresar la patente del vehículo o el DNI, sin espacios ni guiones. Visualizar el reporte: el sistema muestra el detalle de las infracciones registradas, con fecha, lugar, tipo de falta y monto de la multa. Descargar la boleta de pago: si la infracción admite pago voluntario, se puede imprimir la boleta y abonar en RapiPago, Pago Fácil, BaproPagos, bancos habilitados o pagar online con tarjeta de crédito. Verificar el estado del trámite: el portal indica si la multa permite pago voluntario, si exige presentación ante un juzgado de faltas o si se encuentra en otra instancia administrativa. Presentar descargos: en caso de desacuerdo, el conductor puede iniciar un descargo online o solicitar turno para una audiencia presencial ante el controlador de faltas correspondiente. Consultar juzgados: el sistema informa ubicaciones y horarios de los juzgados provinciales y municipales para gestiones presenciales. Revisar el historial: registrándose en la sección “Mi Web”, es posible acceder al historial completo de sanciones y gestionar pagos de forma centralizada. Esta consulta es gratuita, y el Gobierno bonaerense recuerda que, si existen multas con sentencia firme, es obligatorio regularizarlas antes de avanzar con trámites, como la renovación de la licencia de conducir o la transferencia de un vehículo.

Los montos de las multas viales en la provincia de Buenos Aires Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires se calculan en base al valor de la Unidad Fija (UF), que equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (sede La Plata). Desde julio de 2024, la UF tiene un valor de $1.230, cifra que se utiliza como referencia para determinar el monto de cada infracción según su gravedad.

Valores aproximados de las multas más frecuentes Exceso de velocidad: entre $184.500 y $1.230.000

Conducir con alcohol o estupefacientes en sangre: de $246.000 a $1.230.000

Circular en contramano o por banquina: entre $246.000 y $1.230.000

Conducir con la licencia suspendida: de $184.500 a $1.230.000

Circular con más ocupantes de los permitidos: entre $184.500 y $615.000

Negarse a exhibir la documentación obligatoria: de $123.000 a $568.500

Circular sin Verificación Técnica Vehicular (VTV): entre $123.000 y $615.000

Cruzar un semáforo en rojo: de $123.000 a $615.000

Circular con licencia no habilitada para la categoría del vehículo: entre $123.000 y $615.000

No usar el cinturón de seguridad: de $123.000 a $615.000

Mal estacionamiento: entre $61.500 y $123.000

Circular sin patente: de $61.500 a $123.000

Conducir con la licencia vencida: entre $61.500 y $123.000

Circular sin seguro: de $61.500 a $123.000

Conducir sin cédula de identificación del vehículo: entre $61.500 y $123.000 Estos montos pueden variar si se actualiza el valor de la Unidad Fija, por lo que se recomienda consultar periódicamente los valores vigentes antes de realizar cualquier trámite.

Temas multa