La provincia de Buenos Aires declaró de interés el Día Mundial de la Infancia

La medida fue oficializada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad mediante una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense y no implica erogaciones para el Estado.

Durante el trámite administrativo intervinieron sin objeciones la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal, la Dirección de Asuntos Legislativos de la Secretaría General de Gobierno, la Dirección Ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y la Dirección de Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), que prestaron su conformidad para el avance de la medida. Argentina.gob.ar

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró de Interés Provincial el Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre, a través de la Resolución N° 2788-MDCGP-2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que conduce Andrés Larroque, en el marco de las competencias que le asigna la normativa vigente en materia de promoción, protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Buenos Aires declaró de interés provincial el Día Mundial de la Infancia Según se detalla en la resolución, la declaración tiene como antecedente una iniciativa tratada y avalada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que en sesión del 24 de junio de 2025 expresó su respaldo a la conmemoración de esta fecha a nivel provincial.

El texto oficial remarca que el Día Mundial de la Infancia es una jornada clave para reflexionar sobre los derechos y el bienestar de niños y niñas, y recuerda que el 20 de noviembre conmemora la adopción de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Día del Niño -risas La declaración tiene como antecedente una iniciativa tratada y avalada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que en sesión del 24 de junio de 2025. FreePik.es En ese sentido, la resolución subraya el carácter educativo y de sensibilización de la fecha, orientado a concientizar a la sociedad sobre la necesidad de garantizar el acceso de la infancia a una educación de calidad, una salud adecuada y la protección frente a cualquier forma de abuso o explotación.

La resolución aclara además que la declaración de interés no genera compromiso presupuestario alguno para la Provincia.