La Rioja: desapareció un avión hidrante mientras combatía un incendio forestal

Las autoridades estiman que al mediodía del lunes el avión hidrante cargo combustible por última vez . Desde entonces, no se tuvo ninguna nueva comunicación .

El GPS marcó un punto donde el avión pudo haberse estrellado, pero, pese a que un equipo del CAPE se adentró al cerro, por ahora no hay novedades al respecto. El jefe de Gabinete de la provincia, Juan Luna Corzo, brindo declaraciones televisivas donde detalló: "Los equipos del avión marcan un punto de las coordenadas, que se trató de hacer dos aproximaciones mediante helicóptero, pero no se pudo llegar al lugar por la alta nubosidad que había. No se permite ver que hay en el lugar que marcan los equipos del avión".

“Van a trabajar de continuo hasta llegar al lugar. Están muy bien equipados los muchachos y están entrenados para eso. Llevan todos los elementos de supervivencia”, amplió Luna sobre la búsqueda del avión. Ante el difícil acceso por la topografía, las autoridades piden "paciencia y prudencia" ya que se trata de un operativo largo y con varias problemáticas.

Otro accidente aéreo en Brasil

Cinco personas murieron el pasado jueves luego de que se accidentara la avioneta en la que viajaban. El trágico incidente aéreo ocurrió la zona rural del estado de Mato Grosso, ubicada al oeste de Brasil.

Según las autoridades locales la aeronave tenía una capacidad total para ocho pasajeros. Dos de las víctimas fueron identificadas rápidamente: el empresario Arni Alberto Spiering, de 69 años, y el piloto Helder de Souza, de 44 años.

Video avion brasil.mp4 @ultimahoracol_ / X

La Policía estatal aseguró que, tras estrellarse, la aeronave - que fue fabricada en 2010 - terminó "totalmente incendiada" y, debido a esto, los trabajos de retirada e identificación de los cuerpos pueden retrasarse. Todavía se desconocen los motivos por los que ocurrió el fatal incidente.