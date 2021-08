La Rioja tiene el doble de tasa de positividad por coronavirus que la media nacional

Pese a esto ya rumores en las redes sociales donde se aseguraba que el Gobierno riojano volvería a decretar fase 1, el jefe de Gabinete de la provincia, Juan Luna, dijo que “en este momento en el Gobierno no se analizó la posibilidad, ni siquiera una restricción de las actividades que están habilitadas en la forma en que están ”.

“Son trascendidos por Whatsapp, pido que no se dejen llevar por lo que llega sino que acudan a las fuentes de información oficiales. En este momento no hay ningún tipo de decisión tomada ni de análisis de volver a una fase 1 en la provincia o en la capital ”, sostuvo.

Luego expresó: “Sabemos, es público, que la curva de ascenso del Covid se corrió a la capital en las últimas 4 semanas. Desde el mes de junio ascendió significativamente hasta hoy, y la mejor herramienta que tenemos para paliar esta situación son los cuidados personales y las reuniones sociales habilitadas hasta 20 personas ”.

“Por el momento y teniendo en cuenta que el sistema sanitario y las unidades de internación están pudiendo dar respuestas, no se hicieron análisis de ese tipo, o mar no está por el momento previsto cerrar el sector comercial y gastronómico”, indicó.

“Hay una decisión clara de que todo lo vinculado con el trabajo, en la medida que la situación no exceda, no lo vamos a tocar. Mucha gente necesita trabajar. Lo que sí posiblemente se retrase un poco es alguna cuestión recreativa no vinculada con el trabajo como torneos de veteranos de básquet ”, resaltó finalmente el funcionario.