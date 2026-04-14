Conmoción en Corrientes por chats de alumnos que planeaban un tiroteo en la escuela + Seguir en









La advertencia surgió tras la revisión del celular de uno de los estudiantes y derivó en una denuncia formal ante la Policía. La Justicia busca determinar el alcance real de la amenaza y el contexto en que fueron enviados los mensajes.

La escuela de Santo Tomé denunció chats de alumnos de primer año que hablaban de un presunto ataque armado contra docentes.

La comunidad educativa de la Escuela Técnica N°1 de Santo Tomé, en Corrientes, quedó bajo fuerte preocupación luego de que las autoridades radicaran una denuncia por mensajes enviados por alumnos de primer año en un grupo de WhatsApp, donde se hacía referencia a la posibilidad de cometer un tiroteo dentro del establecimiento.

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El caso se activó a partir de la intervención de la madre de uno de los estudiantes, que revisó el celular de su hijo, detectó conversaciones alarmantes y decidió acercar capturas de pantalla a la conducción escolar. A partir de esa advertencia, la directora Roxana Salgueiro dio aviso a las autoridades educativas y luego avanzó con la presentación policial.

De acuerdo con lo que explicó Salgueiro en declaraciones radiales, en la conversación aparecían referencias a un posible hecho de violencia en la escuela y también intervenciones de otros alumnos que alentaban esa idea. La directiva sostuvo además que, ante la gravedad de los mensajes, el establecimiento actuó de inmediato, aunque reconoció que no cuenta con un protocolo específico para una situación de estas características.

Qué contenían los mensajes Según surgió de la denuncia, en el grupo de WhatsApp se hablaba no solo de la posibilidad de concretar un ataque, sino también de conseguir armas de fuego y de elegir un momento para llevarlo adelante. En términos generales, los mensajes mencionaban a profesores del establecimiento como posibles blancos del presunto ataque.

La investigación judicial sumó otro elemento de peso: el fiscal Facundo Cabral indicó que entre las expresiones que quedaron bajo análisis figuraba la frase “vamos a matar a todos los profesores”. Si bien la rectora negó que existiera una lista puntual de docentes apuntados, sí remarcó la gravedad de lo expresado en el chat y la necesidad de actuar con rapidez.

Fuentes de la Policía de Santo Tomé señalaron, por su parte, que la denuncia permitió intervenir antes de que la situación pudiera escalar. Desde la fuerza indicaron que el caso involucra a un grupo de estudiantes que hablaba de una masacre con armas de fuego dentro de la escuela, por lo que se dispusieron medidas para avanzar con la investigación. La reacción de la escuela y la falta de un protocolo Tras recibir las capturas, la institución notificó a los tutores de los alumnos involucrados, labró un acta formal y dio intervención a la Policía. Salgueiro explicó en declaraciones radiales que el abordaje recién comienza y que deberá darse en varios planos: el institucional, el pedagógico y el vinculado a la convivencia dentro de la escuela. En ese marco, uno de los puntos que quedó expuesto es la falta de herramientas específicas para responder a amenazas de este tipo. La rectora sostuvo públicamente que, al consultar con la supervisión, quedó en evidencia que no existe un procedimiento claro y coordinado para actuar frente a un caso de presunta violencia armada en el ámbito escolar. La directiva también señaló que, hasta el momento, no había advertido cambios llamativos en la conducta de los alumnos señalados y confirmó que continúan asistiendo a clases. Al mismo tiempo, insistió en que el caso obliga a reforzar la atención sobre la actividad de los adolescentes en entornos digitales y a profundizar el trabajo conjunto entre las familias, las escuelas y los organismos estatales.

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