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El martes se presentará con una nubosidad que irá en aumento a lo largo del día, con temperaturas que irán de los 17 a los 24 grados.

Inminente inestabilidad en el AMBA: un martes nublado como antesala de las lluvias.

Tras un comienzo de semana con un clima agradable y temperaturas primaverales, se aproxima una jornada de transición en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes será la antesala de un miércoles lluvioso.

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De esta forma, el martes se presentará con una nubosidad que irá en aumento a lo largo del día, con temperaturas que irán de los 17 a los 24 grados. No se esperan lluvias, pero el cielo mayormente cubierto funcionará como antesala de un cambio de condiciones.

Por su parte, el miércoles llegará con inestabilidad: se prevén chaparrones durante toda la jornada y marcas térmicas que oscilarán entre los 19 y 23 grados. Para el jueves, en tanto, el tiempo tenderá a mejorar levemente, con una mínima de 18 y una máxima de 24 grados.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico El miércoles llegará con inestabilidad: se prevén chaparrones durante toda la jornada. Mariano Fuchila Las Alertas amarilla y naranja todo el país El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de distintos niveles para el martes 14 de abril. La alerta naranja abarca sectores del norte del país, con acumulados proyectados de entre 80 mm y 150 mm que pueden ser superados de forma localizada, mientras que la alerta amarilla cubre una porción significativa del territorio.

Para las regiones de Salta, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, el SMN emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

Por otro lado, los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

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