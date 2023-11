La trampa con el CUIT de las aplicaciones de viajes ilegales para operar

Según advirtieron los remiseros, la práctica no es nueva pero sí efectiva. “Ellos van saltando de CUIT en CUIT, de sociedad en sociedad. Es la forma para que no lleguen a controlarlos. Se inscriben en un CUIT, lo usan unos meses y después se inscriben en otro. Cuando los detectan usan otro y ni la AFIP puede agarrarlos. L o mismo hacen con las sociedades: crean una, la usan un tiempo, cambian a otra y así van saltando”, describieron desde la Federación Argentina de Remises (Farem), que lidera Alejandro Poli.

Una investigación documentada de la AFIP en abril del 2019, que contó con la inspección al menos dos funcionarias del organismo, detectó la maniobra. El informe menciona que Uber opera con la sociedad en formación Uber Argentina SRL (CUIT 30-71546224-5), pero también con la firmas Hinter Argentina SRL; UTI Argentina SAS (CUIT 30-71617745-5) y Technology Support Service Argentina SA (CUIT 30-71533496-4).

También vinculada a esa app de viajes con las empresas extranjeras Uber Technologies Inc., Neben LLC, Rasier Operation BV y Uber BV.

“Como están haciendo una actividad de oficio, la AFIP les da un CUIT provisorio, pero la justicia averigua y como no presentan papales, por ejemplo el domicilio fiscal electrónico, lo dejan abandonado y se lo dan baja. Después le dan otro de alta. Lo mismo con las sociedades, contratando abogados”, describió una fuente calificada que sigue de cerca el modus operandi.

¿Por qué los bloquean?, le preguntaron a Alejandro Poli. “Hay muchos motivos para que esté bloqueado, pero es porque no pagan impuestos. Van saltando de CUIT en CUIT. La AFIP le otorga uno oficio, se lo bloquean porque no se presentan y, en realidad, siguen siendo ilegales, no cumplen con nada y no pagan impuestos porque el CUIT está bloqueado”, explicó el presidente de la Farem.

“Así como nosotros pagamos impuestos, como nosotros estamos registrados, como hemos logrado un convenio colectivo para toda la República Argentina, como los empresarios argentinos pagan impuestos, como los titulares de autos pagan impuestos, como nosotros tenemos que tener nuestros registros profesionales, queremos que las empresas ilegales transnacionales paguen como pagamos nosotros. No queremos que se vayan del país, solo queremos que paguen impuestos”, remarcó el titular del sindicato de choferes.

En este marco, el gremio de remiseros ratificó que avanzará con las denuncias judiciales en todos los tribunales del país, pero en particular en la de Comodoro Py a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2. También buscarán acelerar los expedientes administrativos abiertos en las dependencias gubernamentales como AFIP, Enacom o la Superintendencia de Salud de la Nación.

“En la Superintendencia nos informaron que existe una Resolución para que las compañías de seguro puedan darle un seguro especial a las aplicaciones de transporte de remis que estén legalmente inscritas y que paguen impuestos. Pero Uber no lo puede pedir ese seguro porque no paga los impuestos, no tiene CUIT, o sea que es ilegal”, añadió Poli.

Todas las presentaciones judiciales de la Faream cuentan con el respaldo de la Asociación de Titulares de Autos de Remise de la República Argentina (ATAR), la Cámara Argentina de Agencias de Remise (CAAR) y la Comisión Paritaria Nacional Permanente de Interpretación y Administración del Convenio Colectivo (Coppiac).

“La realidad es que vamos a seguir con las denuncias que tengamos que seguir y seguir avanzando con todo esto porque estamos frente a una empresa que, aunque haya sido notificada por la AFIP para que regularice, tampoco respetan a la AFIP”, completó el sindicalista, que días atrás celebró el Día del Trabajador Remisero con la renovación del cargo hasta 2027, y la inclusión de más del 40% de mujeres en la lista de la rama femenina de la organización.

“Vamos a trabajar para seguir consolidando nuestra actividad, registrando trabajadores y dándole la posibilidad a todos los compañeros y compañeras que quieran estar dentro de la ley, estar registrado, trabajar ordenado. Como secretario general de la Federación voy a seguir peleando contra las aplicaciones ilegales y todas las aplicaciones que intenten ingresar a la Argentina sin pagar impuestos”, alertó Poli.