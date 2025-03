Lali Espósito fue entrevistada por Pedro Rosemblat: qué dijo sobre su tuit a Javier Milei

Lali Espósito abordó el tema de su tuit al presidente Javier Milei , el cual generó gran controversia. La cantante dejó claro que no se arrepiente de haber expresado su opinión , aunque la reacción de la gente haya sido muy fuerte. Según la cantante, su tuit fue simplemente una crítica al estilo de comunicación del presidente, en la que expresaba que su forma de comunicarse le parecía “peligrosa” y “triste” . Además, destacó que la libertad de opinar debería ser respetada, sin importar que la crítica provenga de una figura pública como ella. “Soy una ciudadana que el Presidente también representa y que tengo todo el derecho de opinar , como todo el mundo”, señaló, dejando en claro que su postura política no es el centro de su mensaje, sino el respeto por el cargo y la responsabilidad que conlleva.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/1899525413614837772&partner=&hide_thread=false Lali sobre los errores, las cancelaciones y los pedidos de disculpa.



Lali en Gelatina. pic.twitter.com/doW3tcAXEZ — emi (@eeemiliano) March 11, 2025

Además, subrayó que la sociedad a diario olvida la humanidad de las personas cuando las juzga, y que es esencial mantener la autenticidad y no dejarse llevar por el juicio público. Aunque no mencionó directamente a Eial, los usuarios de redes sociales interpretaron sus palabras como una reflexión hacia el humorista. Para Lali, la clave está en no perder de vista quiénes somos realmente más allá del “yo virtual”.

La dedicatoria de Lali a Pedro Rosemblat

Lali dejó atónito a Pedro Rosemblat al revelarle que le dedicó su tema “Mejor que vos”. La cantante, quien mantiene una relación con el periodista desde febrero de 2024, le comentó entre risas: “Esta canción la hicimos con Ale Sergi, videazo, hacete un poco cargo de la letra también”. Rosemblat, sorprendido, respondió: “Ah, ¿sí? Me estoy enterando en este momento, Mariana”. Lali, divertida, aclaró: “Pero mi amor… ‘ahora encontré uno mucho mejor que vos’”, y agregó: “Siempre lo hace con ganas. No es todo autorreferencial, pero sí, uno se inspira en la vida”. A lo que Pedro, con tono de risa, contestó citando a Indio Solari: “La música es para imaginar”. Lali, con una sonrisa, lo refutó: “No, estás muy literal hoy. Yo el Indio Solari no soy, claro está, pero a mí me inspiró el amor”.