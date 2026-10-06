Las líneas Suárez y Bartolomé Mitre estarán con servicio interrumpido: desde cuándo y por cuánto tiempo + Agregar ámbito en









Los ramales dejarán de circular durante cuatro días consecutivos por la instalación de un nuevo puente ferroviario sobre la avenida Luis María Campos.

Los trabajos incluyen el cambio del puente sobre la avenida Luis María Campos y la instalación de pilotes para un nuevo paso bajo nivel. Trenes Argentinos

Los usuarios de la línea Mitre deberán buscar alternativas de transporte para el próximo fin de semana largo. Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre estarán completamente interrumpidos desde el viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre inclusive, debido a la ejecución de obras de infraestructura sobre la traza ferroviaria.

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Las tareas se enmarcan en el plan de Emergencia Ferroviaria y buscan elevar los niveles de seguridad en la operatividad, mejorar la confiabilidad y la calidad del servicio para los pasajeros. Según lo detalló el organismo, las obras principales se concentrarán en el reemplazo de la estructura del puente ubicado sobre la avenida Luis María Campos, entre las estaciones Tres de Febrero y Ministro Carranza.

Interrupción de servicio en los trenes El corte total del servicio se mantendrá a lo largo de los cuatro días, afectando los recorridos habituales de ambos trazados de forma simultánea.

Línea Suárez Las formaciones del ramal José León Suárez no realizarán ningún tramo de su recorrido habitual entre la cabecera de Retiro y la estación terminal en el partido de San Martín durante los cuatro días programados.

Línea Mitre De igual manera, el ramal Bartolomé Mitre permanecerá sin circulación en todo su trayecto entre Retiro y la estación de Vicente López mientras se lleven adelante los trabajos sobre el puente y la zona de vías.

Por su parte, el ramal Tigre operará de manera normal con sus frecuencias y horarios habituales durante todo el periodo. Obras en los trenes La intervención central consiste en el desmonte de la vieja infraestructura por donde circulan las formaciones y la colocación del nuevo puente sobre la avenida Luis María Campos. En paralelo, la empresa AUSA aprovechará la ventana de trabajos para llevar a cabo la instalación de pilotes en el sector de vías. Estas tareas corresponden a la estructura del futuro paso bajo nivel Álvarez Thomas, que estará ubicado entre las estaciones Drago y Urquiza. Desde la empresa aclararon que los trabajos están sujetos a las condiciones del clima y podrían suspenderse en caso de lluvias o mal tiempo. Para verificar el estado del servicio en tiempo real, los pasajeros pueden ingresar al sitio web oficial o consultar las novedades a través de la app de Trenes Argentinos.

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