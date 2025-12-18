Las recomendaciones claves de ARCA antes de la recategorización del monotributo 2026 + Seguir en









El organismo fiscal informó como se realizará el procedimiento para ajustar los valores de los pagos mensuales.

ARCA explicó cómo será la recategorizción del monotributo en 2026. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó los cambios que regirán para la recategorización del monotributo en 2026. Este proceso ajustará los valores de los pagos mensuales y los límites de facturación anual para cada categoría. Los contribuyentes deben realizar este trámite semestral para evitar sanciones y asegurar que su categoría corresponda a sus ingresos reales.

El incumplimiento de este procedimiento puede generar multas equivalentes al 50% del impuesto integrado y la cotización previsional de la categoría que deba corresponder. Además, las diferencias no pagadas a tiempo acumulan intereses mensuales, lo que aumenta el monto adeudado.

ARCA Actualización de valores de ARCA Los nuevos topes de facturación para el monotributo entrarán en vigencia a partir de febrero de 2026. Estos valores se ajustarán según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante el segundo semestre de 2025. ARCA recomienda a los monotributistas revisar sus ingresos brutos de los últimos 12 meses para evitar errores en la recategorización.

Aunque no existen trámites pendientes en diciembre, los contribuyentes deben comenzar a analizar su facturación anual. Esto permitirá realizar la recategorización en enero, con vencimiento en febrero. La nueva cuota vencerá el 20 de febrero, por lo que quedan semanas para preparar la documentación necesaria.

Cómo se hace la recategorización del monotributo El proceso de recategorización puede realizarse a través del portal web de ARCA. Los pasos a seguir son:

Ingresar al sitio oficial con CUIT y clave fiscal.

Seleccionar la opción "Recategorizarme" para verificar los datos registrados.

Confirmar la opción "Continuar recategorización".

Actualizar los parámetros, como ingresos, superficie afectada y consumo de energía.

Generar el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago. ARCA implementó un sistema de recategorización simplificada para quienes superen los montos de su categoría actual. El sistema muestra automáticamente la facturación anual del contribuyente al iniciar el trámite. Si el monto es correcto, el contribuyente puede confirmar la nueva categoría. En caso de requerir modificaciones, se permite editar los datos de manera manual. Este procedimiento aplica solo para monotributistas con puntos de venta que utilicen facturación electrónica y que permanezcan al menos 12 meses completos en el régimen. La recategorización debe completarse antes del vencimiento en febrero para evitar multas y cargos adicionales.

