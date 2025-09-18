León XVI sigue los pasos del papa Francisco y rechaza cualquier reforma sobre diaconisas y fieles LGBTIQ+







El sumo pontífice aseguró que no habrá cambios en el matrimonio igualitario, comunidad LGBTQ+ ni diaconisas, y ratificó la defensa de la familia tradicional.

León XIV confirmó que no habrá reformas sobre matrimonio igualitario, comunidad LGBTIQ+ ni diaconisas. RFI

El papa León XIV confirmó que no habrá reformas doctrinales en la Iglesia católica respecto al matrimonio igualitario, la comunidad LGBTQ+ ni la incorporación de mujeres como diaconisas. El pontífice afirmó que “me parece muy improbable, ciertamente en un futuro cercano, que la doctrina de la Iglesia cambie en términos de lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El pontífice, de origen peruano-estadounidense y 70 años, fue elegido como papa el 8 de mayo de 2025. En la entrevista incluida en el libro León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, aseguró: “Espero seguir los pasos de Francisco, incluyendo la designación de mujeres en algunos roles de liderazgo, en diferentes niveles. No tengo la intención de cambiar la enseñanza de la Iglesia”.

papa leon xiv.jpg

Respecto a los fieles LGBTIQ+, calificó el tema como “altamente polarizador” y señaló: “Todos están invitados a entrar, pero no invito a una persona porque sea o no de una identidad específica”. A principios de mes recibió en privado al sacerdote estadounidense James Martin, referente pastoral de católicos homosexuales, aunque evitó pronunciarse sobre la peregrinación de 1.400 católicos LGBT+ al Vaticano.

Abuso sexual, familia y tensiones sociales León XIV también abordó el impacto de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Reclamó respeto a las víctimas, pero advirtió: “El tema del abuso sexual no puede convertirse en el foco central de la Iglesia”. Además, señaló que en algunos casos hubo “falsas acusaciones” y defendió la protección de los acusados.

papa león XIV.jpg El papa reafirmó su apoyo a la familia tradicional compuesta por “padre, madre e hijos”, y expresó su preocupación por la creciente desigualdad social, poniendo como ejemplo a Elon Musk: “Si eso es ya lo único que tiene valor hoy, entonces estamos en un gran problema”. La mirada internacional de León XIV En cuanto a conflictos bélicos, consideró que el Vaticano no debe ser mediador entre Rusia y Ucrania, aunque admitió que en ocasiones ofreció espacio para negociaciones. Sobre la guerra en Gaza, recordó que organizaciones israelíes de derechos humanos hablaron de genocidio y pidió diferenciar entre el Gobierno de Israel y la comunidad judía: “Pienso que las raíces de nuestro cristianismo se encuentran en la religión judía, y no podemos cerrar los ojos a eso”.