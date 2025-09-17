Vuelve la misa "prohibida" al Vaticano: qué es y por qué el papa Francisco la suprimió

La ceremonia no se realizaba desde 2022 y es uno de los cambios más profundos desde la asunción del Papa León XIV.

Uno de los cambios más significativos desde la asunción del Papa León XIV fue la autorización de una misa que había sido prohíbida durante el pontificado de Francisco. La ceremonia, que solo puede celebrarse con un permiso especial del Vaticano, tendrá lugar el 25 de octubre en el Altar de la Cátedra de la basílica de San Pedro.

Esta misa tradicional se celebrará en medio de la 14° peregrinación titulada "Ad Petri Sedem", organizada por la asociación Popolo Summorum Pontificum, que se realizará del 24 al 26 de octubre en Roma y convoca a fieles, sacerdotes y religiosos de todo el mundo. La ceremonia será encabezada por el cardenal Raymond Leo Burke, conocido por ser opositor a las decisiones de Francisco.

La peregrinación empezará el 24 de octubre con las vísperas pontíficias en la Basílica de San Loreno in Lucina, las cuales son presididas por el cardenal Matteo Maria Zuppi, quien es considerado progresista y cercano a las ideas de Francisco. El 25, la misa tradicional será precedida por una procesión de casi un kilómetro desde la Basílica de los Santos Celso y Juliano hasta la de San Pedro.

En los últimos tres años, no se había permitido la misa con el rito tradicional en este importante altar. La Santa Sede manejó la decisión con la mayor discreción posible, ya que representa el primer gran cambio de rumbo respecto a una medida clave del Papa Bergoglio.

Esta misa tradicional, también es conocida como misa tridentina, misa en latín o la Forma Extraordinaria del Rito Romano, es la forma del rito de la Misa católica que fue la norma en la Iglesia Católica durante siglos.

Su nombre formal es el Rito Romano Tradicional. Fue codificada por el Papa Pío V en 1570, después del Concilio de Trento, y se mantuvo como la forma principal de la liturgia hasta la reforma litúrgica de 1969, posterior al Concilio Vaticano II. Se oficia en latín y el sacerdote celebra la misa "ad orientem" (hacia el este, de espaldas a los fieles).

Se trata de un momento de gran importancia para los tradicionalistas y para quienes luchan para que el rito pueda ser celebrado libremente por todos los sacerdotes que así lo deseen. Burke es uno de los más críticos del pontificado del papa Francisco y defensor de la misa tradicional en latín, según el cardenal esta celebración "cayó notoriamente en desgracia".