León XIV mostró su lado más relajado durante una visita a la cabina de un avión + Agregar ámbito en









Las imágenes fueron grabadas durante el trayecto de regreso a Roma, tras su paso por Uruguay, Argentina y Perú. La compañía aérea compartió la secuencia en redes sociales y destacó el encuentro del Pontífice con los integrantes de la tripulación.

El papa León XIV sorprendió con su costado más descontracturado en la cabina de un avión. Captura de Pantalla

El papa León XIV mostró una faceta distendida durante el vuelo que lo llevó de Perú a Roma, luego de finalizar su gira por Sudamérica. La aerolínea Latam difundió un video en el que se lo ve ingresar a la cabina del avión, conversar con los pilotos, hacer preguntas sobre el funcionamiento de la aeronave y compartir risas y anécdotas con la tripulación.

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La visita quedó registrada durante el viaje de regreso, después de su recorrido por Uruguay, Argentina y Perú. Según explicó la compañía aérea al publicar las imágenes, el Pontífice se acercó para saludar y agradecer a los integrantes de la tripulación por el servicio durante el trayecto.

En la grabación se observa al Pontífice atento a las explicaciones que recibe sobre los controles y los instrumentos de la cabina. También se lo ve intercambiar comentarios con los pilotos en un clima informal, lejos de las habituales actividades protocolares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LATAM Perú (@latamairlines_peru) La repercusión del video de León XIV Desde Latam Airlines Perú acompañaron la publicación con un mensaje en el que destacaron la espontaneidad del encuentro: “Quería conversar con la tripulación y agradecerles por el viaje. Uno de esos momentos espontáneos que quedarán para siempre en la memoria de todo nuestro equipo”.

El video también recibió numerosos comentarios positivos de los fieles, que celebraron la cercanía y la sencillez del Pontífice.

La secuencia llamó la atención por mostrar un costado más cotidiano de León XIV, que aprovechó el trayecto para acercarse a quienes estaban a cargo del vuelo. No es la primera vez que el Papa visita la cabina de una aeronave durante sus desplazamientos: también lo había hecho en el viaje que lo llevó desde Italia hasta Uruguay, al comienzo de su recorrido por Sudamérica.