El discurso del Papa ante Javier Milei disparó las críticas al Gobierno en las redes sociales

Un estudio de la consultora Sustantiva registró más de 3.600 notas periodísticas, 195.000 menciones y picos de 427.000 espectadores simultáneos durante las misas. Las palabras de León XIV ante el Presidente modificaron el eje de la conversación digital.

La visita del papa León XIV a la Argentina tuvo un impacto que excedió ampliamente la agenda religiosa. El paso del Pontífice concentró la atención de los medios tradicionales, alcanzó cifras récord de audiencia en las transmisiones en vivo y abrió una discusión que ganó intensidad después de su encuentro con Javier Milei en el Palacio Libertad.

Un informe elaborado por la consultora Sustantiva dimensionó el alcance mediático y digital del acontecimiento. Según el relevamiento, la visita acumuló más de 156 millones de reproducciones en redes sociales y unas 195.000 menciones estimadas. En paralelo, los principales medios digitales del país publicaron 3.627 notas periodísticas y registraron 1.865 titulares en sus portadas, con un máximo de 758 en una sola jornada.

La cobertura mantuvo al Papa como uno de los principales protagonistas de la agenda informativa durante los cuatro días de actividades. El encuadre predominante fue la visita como experiencia de fe, que representó el 15,2% de las notas durante el viaje, frente al 7,1% registrado en la etapa previa. Sin embargo, el informe también identificó un crecimiento significativo de las lecturas políticas del acontecimiento.

El discurso de León XIV ante el Presidente en el Palacio Libertad marcó un punto de inflexión. La frase "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía" se convirtió en una de las expresiones más difundidas de la visita y fue citada explícitamente en 218 notas periodísticas.

El impacto también se reflejó en las redes sociales. De acuerdo con Sustantiva, las interpretaciones del mensaje papal como un reproche al Gobierno nacional pasaron del 2% de los contenidos antes del discurso al 19% después de su pronunciación.

La discusión tuvo además un componente político marcado. El 64% de las publicaciones de esa temática incluyó críticas o cuestionamientos al Gobierno nacional. Uno de los episodios que concentró mayor controversia fue la instalación de un sector VIP durante la misa de Palermo. La polémica ganó visibilidad el martes 10 de noviembre, cuando representó el 11,4% de la conversación política de esa jornada y motivó 70 notas periodísticas. Según el relevamiento, el 89% de los comentarios políticos sobre ese episodio fueron reproches a la administración nacional o acusaciones de utilización política del acontecimiento.

El papa León XIV visitó Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Mariano Fuchila

Sin embargo, la conversación digital no estuvo dominada exclusivamente por la disputa entre el oficialismo y sus críticos. El análisis de Sustantiva encontró que una parte importante de las publicaciones estuvo vinculada con pedidos personales, religiosos y sociales dirigidos al Papa. Entre los usuarios argentinos, las solicitudes de unidad y paz encabezaron las menciones, con 1.021 registros, seguidas por los pedidos de bendición, con 911.

También aparecieron demandas de contenido político y social. La solicitud de que León XIV condenara al Gobierno reunió 703 menciones, mientras que los reclamos vinculados con la pobreza y el hambre alcanzaron 335. El trabajo y los salarios sumaron 303 menciones y la discapacidad, 266. La diversidad de los pedidos mostró que la visita funcionó como una oportunidad para canalizar preocupaciones que exceden el ámbito estrictamente religioso.

Javier Milei fue a recibir al Papa a Aeroparque. Mariano Fuchila

El interés por seguir las actividades en tiempo real también dejó cifras destacadas. Las transmisiones simultáneas de los principales canales de noticias en YouTube alcanzaron su mayor audiencia durante la misa de Palermo, con un pico de 427.000 espectadores conectados. La celebración en Córdoba quedó en segundo lugar, con 362.000 usuarios simultáneos, mientras que la llegada del Pontífice reunió a 283.000 espectadores.

Otro aspecto del relevamiento fue la diferencia entre las expresiones directas de rechazo al Papa y las críticas que aparecieron en los espacios de comentarios. Las publicaciones de usuarios argentinos que manifestaron abiertamente su rechazo al Pontífice fueron casi inexistentes. No obstante, al analizar las secciones de comentarios, Argentina registró el porcentaje más alto de intervenciones críticas, con un 20%. El indicador quedó por encima del relevado en Uruguay, con 15%; Perú, con 6%; y los usuarios del canal oficial Vatican News, con 2%.