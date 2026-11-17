El Presidente calificó como una “tremenda masterclass” las respuestas de León XIV sobre su encuentro en la Argentina. El Pontífice también pidió dejar atrás la polarización y el lenguaje violento.

El presidente Javier Milei elogió las declaraciones del papa León XIV sobre los encuentros que mantuvieron durante su visita a la Argentina, pero evitó referirse a uno de los principales planteos que dejó el Pontífice : la necesidad de superar la polarización, el odio y la violencia verbal en el país. “Tremenda masterclass”, escribió el mandatario en sus redes sociales al compartir parte de la conferencia de prensa que el Papa brindó durante su regreso a Roma.

La publicación presidencial estuvo centrada en las respuestas del Santo Padre sobre su diálogo con Milei y el carácter pastoral de su mensaje. Consultado sobre el encuentro con el jefe de Estado, el Pontífice sostuvo que su intención no es transmitir una posición política y destacó que encontró en el mandatario una apertura para escuchar sus planteos.

“Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político” , afirmó el Papa. También recordó que Milei y Francisco representaban líneas políticas distintas, aunque señaló que, aparentemente, mantenían una buena relación.

Más allá del elogio de Milei, no es la primera vez que la gestión libertaria omite ciertos mensajes del Papa. El pasado sábado, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello , publicó un video en agradecimiento al papa León XIV por su paso por la Argentina, con una consigna como eje: "Seguiremos enseñando a pescar".

La producción, de poco más de tres minutos de duración, recopiló algunos de los principales momentos de la visita del Sumo Pontífice al país. Entre ellos, su llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde fue recibido por el presidente Javier Milei , el cuerpo de Granaderos y un grupo de fieles que se acercó a saludarlo cuando descendió del avión de Aerolíneas Argentinas.

Sin embargo, pese al tono emotivo del homenaje, el video difundido por la cartera que conduce Pettovello dejó afuera dos de los episodios más conmovedores de la agenda de León XIV en la Argentina: su visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, y su paso por la cárcel de Devoto, donde mantuvo un encuentro con los presos.

El llamado del Papa al diálogo y la reconciliación

Sin embargo, durante la misma conferencia, León XIV dejó otras definiciones sobre el clima político y social argentino que no fueron mencionadas en el mensaje del Presidente. El Pontífice consideró que el país necesita “cambiar el chip” y avanzar hacia el diálogo y la reconciliación para evitar que las diferencias deriven en enfrentamientos personales.

“No es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento”, expresó. El Papa también planteó que la polarización no debe profundizarse y que es necesario trabajar para construir puentes entre los distintos sectores de la sociedad.

Las declaraciones de León XIV fueron retomadas por integrantes del Gobierno. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, celebró que el Pontífice aclarara que su mensaje no era político, sino pastoral. “El tiempo y las palabras ponen las cosas en su lugar”, escribió en X.

Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que no existe una contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado. Además, afirmó que Milei estaba conmovido por las declaraciones del Papa durante su regreso a Roma.