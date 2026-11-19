En el MDF de Axel Kicillof apuestan a la unidad pero no descartan que, sin PASO, haya más de un candidato. Se engorda el dedo de Cristina. Massa movedizo.

Tambalean las PASO y el peronismo se asoma a tras posibles escenarios electorales mientras comienza a ganar volumen el frente nacional para enfrentar a Javier Milei en 2027. Acuerdo entre los sectores de Axel Kicillof , Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa , una interna abierta o listas separadas.

Tras la firma del dictamen en el Senado, la eventual suspensión de las primarias de 2027 funciona como un catalizador de la interna peronista . Sin una primaria abierta y obligatoria que ordene la oferta, las candidaturas dependerán de una negociación entre los distintos sectores o de la convocatoria a una interna partidaria. Y en este último escenario, la lapicera la tiene Cristina Fernández de Kirchner, quien como titular del PJ nacional puede definir las listas en el principal partido opositora a La Libertad Avanza .

El principal perjudicado por la eventual eliminación de las PASO dentro del peronismo sería Axel Kicillof . El gobernador bonaerense, que aparece como el candidato peronista que mejor mide , se mostraba dispuesto a dirimir la candidatura presidencial en primarias frente al sector de Cristina y de Massa. Con asiento en la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país y en plena expansión del Movimiento Derecho al Futuro , un eventual triunfo en las PASO le daría legitimidad de origen y por encima del aparato y la burocracia del PJ nacional que comanda la ex presidenta.

Si las primarias efectivamente se suspenden, ese camino se cierra. Kicillof, que además preside el PJ bonaerense, debería explorar otro camino frente a socios como el kirchnerismo , el massismo y los gobernadores del interior tienen que no se ordenan bajo su liderazgo más allá de los limites del MDF. Ante la consulta de Ámbito sobre qué se escenario se abre ara el peronismo para dirimir candidaturas ante una eventual suspensión de las PASO, cerca del gobernador de Buenos Aires respondieron que "se resolverá en una alternativa amplia que abarque la mayor parte de los espacios posibles con una propuesta programática. Y si no, serán varias opciones" .

En paralelo, el acercamiento entre Cristina y Massa es cada vez más tangible . La expresidenta respaldó esta semana la postulación de Guillermo Michel , extitular de la Aduana y hombre de confianza del líder del Frente Renovador, para integrar el Consejo de la Magistratura en representación del peronismo por la Cámara de Diputados. El gesto fue leído dentro del PJ como una señal de entendimiento y como un giro pragmático: a comienzos de año se analizaba para esa silla un perfil más confrontativo con la Justicia, como Juan Grabois, pero Michel tiene un canal de diálogo más fluido con los jueces federales.

"El gobierno intenta suspender las PASO porque sabe que al año que viene pierde. Cuando vos cambias las reglas es porque sabes que perdes, pasa en el fútbol y en este caso en la política. El gobierno sabe que pierde. Una vez que se confirme la suspensión de las PASO hay que definir el camino a seguir frente al nuevo escenario. Pero cada vez que se exploraron procesos de unidad se lograron, a veces con más costo a veces con menos. Hay que crear los espacios para definir el camino correcto y ganar el año que viene", fue la evaluación que realizaron desde la mesa chica de Cristina tras la firma del dictamen de suspensión de las PASO en relación al impacto político que pueda tener ese escenario para el peronismo de cara a 2027.

El límite de Cristina

Para Cristina, que no puede ser candidata por la inhabilitación perpetua que quedó firme con la condena en la causa Vialidad, su capital político es el de la conducción del PJ. Su influencia sobre la estructura partidaria y sobre La Cámpora le permite intervenir en el armado y la estrategia electoral, mientas que la confluencia con Massa le suma un socio con vocación presidencial y terminales en el mundo empresario, sindical y judicial. Hasta ahora la ex presidenta se mantuvo en silencio en relación a la construcción politica del peronismo de cara a la campaña pero su eventual manifestación a favor de algún candidato podría redireccionar

El avance de un frente nacional contra Milei tuvo su escenificación este martes, Día de la Militancia, en el Teatro Otamendi de San Fernando, distrito gobernado por el massista Juan Andreotti. El acto fue organizado por el Frente Renovador y el peronismo federal y reunió a unos 500 dirigentes: legisladores, intendentes de la Liga bonaerense, representantes de la CGT y figuras del kirchnerismo como Mayra Mendoza, Mariano Recalde, Teresa García y Julián Álvarez, entre otros. También estuvieron los exgobernadores Gerardo Zamora, Sergio Uñac y Juan Manuel Urtubey, además de Miguel Ángel Pichetto. Massa suspendió un viaje a San Pablo para estar presente, se sentó en la tercera fila y no habló. No hubo orador central: la palabra estuvo a cargo de un Juan Domingo Perón recreado con inteligencia artificial bajo el lema "Nos une".

Estuvieron todos los sectores y todos los aspirantes a la candidatura presidencial, salvo Kicillof y la dirigencia del MDF. Desde La Plata aseguraron que no fueron convocados; pero Massa, desde el massisma aseguraron que se contactaron con Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares para sumar al gobernador bonaerense.

La lectura 2027 en el peronismo

En los campamentos de Cristina y de Massa hay una lectura electoral. Contemplan para 2027 un escenario de cuartos, parecido al de 2003, cuando la primera vuelta se repartió entre varios candidatos con porcentajes similares, Carlos Menem con alrededor del 24% y Néstor Kirchner con alrededor del 22%. Con una oferta fragmentada, los ingresantes al balotaje se definieron por muy poco margen de votos.

La versión 2027 serían dos candidatos del peronismo y una derecha dividida entre Milei y Patricia Bullrich o Victoria Villarruel. Con el oficialismo partido, la idea es que el peronismo pueda llegar con más de un candidato competitivo a una instancia en la que el voto antimileísta se ordena solo. No es un secreto que esa lógica funciona mejor sin PASO: sin primarias no hay piso de votos para competir en las generales ni efecto de voto útil, y cada sector puede jugar su propia carta. También es un riesgo: si el peronismo se parte y la derecha se une detrás de un solo candidato, el esquema se da vuelta. Las encuestas de ballotage que circulan muestran a Milei perdiendo por poco tanto contra Massa y Kicillof, pero con una franja amplia de indecisos.

En el medio aparecen más presidenciables del peronismo como Sergio Uñac, que en marzo le envió una carta al PJ nacional de Cristina para proponer internas abiertas antes de que termine 2026 y ya lanzó su candidatura presidencial con el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini para competir por la provincia de Buenos Aires como postulante a gobernador. "No se puede definir en una mesa", fue el reclamo de Uñac quien insiste en que, si desaparecen las PASO, el peronismo organice su propia interna amplia, abierta y participativa.

El senador sanjuanino, que tiene buena relación con Cristina y capacidad de tejer apoyos fuera de su provincia, también estuvo en San Fernando, pero su propuesta sufre con la suspensión: sin PASO, su alternativa depende de que los caciques del peronismo se sometan a un mecanismo que reduce su propio poder de decisión. El antecedente que invoca el uñaquismo viene del Chaco. Allí el gobernador Leandro Zdero consiguió en septiembre suspender las PASO provinciales, y el PJ, que conduce Jorge Capitanich, respondió convocando a internas abiertas para el 4 de julio de 2027, con voto de afiliados e independientes, para definir candidatos a gobernador, diputados provinciales e intendentes. La decisión se aprobó por unanimidad en el Consejo Provincial el 26 de octubre. Capitanich, tres veces gobernador, anunció que no será candidato y busca una renovación. En el peronismo miran a Chaco como un laboratorio de lo que podría ocurrir a nivel nacional: si no hay primarias estatales, el partido las organiza por su cuenta.