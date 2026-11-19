Antes de aprovechar las promociones del Black Friday, consultar el historial de precios permite distinguir los descuentos reales de las rebajas engañosas.

El Black Friday 2026 se acerca y los consumidores argentinos ya comienzan a buscar oportunidades para comprar productos con descuento. La jornada tendrá lugar el viernes 27 de noviembre y reunirá ofertas en distintas categorías, tanto en comercios físicos como en tiendas online. Algunas marcas, incluso, ya anticiparon sus promociones.

Sin embargo, antes de aprovechar cualquier rebaja, hay una tarea fundamental: consultar el historial de precios del producto . Esta búsqueda permite conocer cuánto costaba antes del evento, comparar los valores entre distintas tiendas y detectar si el descuento anunciado representa una verdadera oportunidad o si se trata de una rebaja sobre un precio de referencia más alto.

El Black Friday 2026 en Argentina será el viernes 27 de noviembre , una fecha que se establece a partir del calendario de Estados Unidos. La jornada se realiza el día posterior al Día de Acción de Gracias, que este año tendrá lugar el jueves 26 de noviembre.

Aunque el evento se concentra oficialmente en el viernes, muchos comercios suelen extender las promociones durante el fin de semana , hasta el domingo 29. También pueden aparecer descuentos anticipados bajo campañas conocidas como Black Week, aunque la duración y las condiciones dependen de cada empresa.

A diferencia del Cyber Monday, que en Argentina cuenta con la organización de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el Black Friday no tiene un organizador oficial único en el país . Por ese motivo, cada marca decide si participa, qué productos incluye, qué rebajas aplica y durante cuánto tiempo mantiene las ofertas.

Tipos de descuentos y ofertas disponibles

Las promociones del Black Friday suelen abarcar una amplia variedad de rubros. Entre los más buscados se encuentran tecnología, celulares, computadoras, televisores y electrodomésticos, además de indumentaria, calzado, muebles, decoración y artículos para el hogar.

Los descuentos directos sobre el precio de lista son una de las alternativas habituales, pero no las únicas. Algunas tiendas también pueden ofrecer cuotas sin interés, reintegros bancarios, cupones promocionales, envíos gratuitos y beneficios exclusivos para determinados medios de pago o compras realizadas desde sus aplicaciones.

Las condiciones cambian según el comercio, el producto y la entidad financiera. Por eso, antes de decidir, conviene revisar el precio final y no quedarse solamente con el porcentaje de descuento que aparece publicado. Una promoción con cuotas puede resultar menos conveniente que otra con un precio de contado más bajo, mientras que un envío costoso puede reducir el ahorro anunciado.

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Black Friday: el paso previo para comprar con descuento real

La búsqueda más importante antes de comprar consiste en revisar el historial de precios del producto durante las semanas anteriores al Black Friday. Esta consulta permite comprobar cuánto costaba antes del evento y determinar si la rebaja es auténtica o si el valor de referencia fue modificado para mostrar un porcentaje de descuento más atractivo.

Para hacerlo, existen distintas herramientas digitales que permiten seguir la evolución de los precios y comparar publicaciones. Entre ellas se encuentran Historial de Precios, Baratómetro y MuyShopper, que ofrecen funciones de seguimiento, comparación o alertas, según las características de cada plataforma.

Otra alternativa es buscar el mismo producto en diferentes comercios y comprobar que se trate exactamente del mismo modelo. En tecnología y electrodomésticos, por ejemplo, es importante comparar la capacidad de almacenamiento, la memoria, el tamaño, la generación y las especificaciones técnicas. Dos artículos que parecen iguales pueden tener características distintas y, por lo tanto, no ser comparables.

Una estrategia útil es elegir con anticipación qué se quiere comprar y registrar su precio actual. También se pueden guardar capturas de pantalla o anotar los valores de distintas tiendas. De esa manera, cuando comiencen las promociones, será más sencillo reconocer si hubo una baja real y decidir si conviene aprovecharla o esperar.

Cómo comprar de forma segura

Además de comprobar que los descuentos sean reales, es importante tomar precauciones para evitar estafas y gastos inesperados. El primer paso es comprar desde las páginas oficiales de los comercios o ingresar directamente a sus direcciones web, sin utilizar enlaces sospechosos que lleguen por mensajes, correos electrónicos o redes sociales.

Antes de ingresar los datos de una tarjeta o realizar un pago, hay que verificar que el sitio corresponda al vendedor legítimo y revisar quién está detrás de la publicación. También conviene desconfiar de ofertas extraordinarias que soliciten transferencias a cuentas personales o pidan información bancaria por canales informales.

Por último, es fundamental leer las condiciones de cada promoción: costos de envío, plazos de entrega, financiación, stock disponible y políticas de cambio y devolución. En las compras a distancia, la normativa argentina contempla el derecho de arrepentimiento dentro de los 10 días corridos desde la entrega del producto o la celebración del contrato, según corresponda.

Conservar el comprobante de pago, la confirmación del pedido y las condiciones de la oferta también puede ser útil ante cualquier inconveniente. La clave para aprovechar el Black Friday no es comprar por impulso, sino comparar, verificar y elegir una promoción que represente un ahorro concreto.