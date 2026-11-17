Durante su vuelo de regreso a Roma, el pontífice interpretó con humor el episodio ocurrido en Perú y lo calificó como una muestra de la fe de los fieles.

El papa León XIV se refirió con humor al rosario que recibió en el rostro durante su última aparición pública en Perú y destacó el fervor religioso de quienes participaron de su visita: “Son cosas que uno lleva en el corazón, quizás también en el ojo” , bromeó el lunes a bordo del avión que lo trasladaba de Lima a Roma, después de completar una gira de 12 días por Sudamérica.

Al responder una pregunta de los periodistas, acompañado por el vocero del Vaticano, Matteo Bruni, el pontífice recordó el episodio y lo vinculó con el cariño de los fieles. Destacó el amor de los peruanos, “incluida la persona que, con mucha fe, simplemente quiso ofrecerme un rosario”, y sostuvo que estas situaciones “marcan la vida de una persona”.

El incidente se produjo horas antes, cuando León XIV recorría en el papamóvil los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco , camino al altar donde encabezaría la misa de despedida. Desde la multitud, una persona lanzó un objeto que impactó en su rostro y que, según las imágenes difundidas, habría sido un rosario.

Las fotos y los registros televisivos mostraron al Papa frotándose el ojo y llevándose una mano a la cara después del golpe. Sin embargo, el vehículo continuó su recorrido sin detenerse y, unos metros más adelante, el pontífice bendijo a un niño que le acercaron entre los presentes.

La ceremonia se desarrolló con normalidad. Durante el vuelo de regreso, León XIV no mencionó ninguna lesión y los medios peruanos informaron que tampoco se había difundido un parte médico sobre el impacto.

La reacción del Papa y la fe de los peruanos

Al recordar lo sucedido, el pontífice consideró que el episodio reflejaba el entusiasmo de quienes se acercaron a saludarlo. Según explicó, esos gestos expresan “una fe profunda” y “el deseo de recibir la bendición del Señor, en este caso a través de un siervo, el Papa”.

Arrojar objetos al papamóvil es una práctica habitual durante las visitas papales. Los fieles suelen lanzar rosarios, peluches y camisetas de fútbol con la esperanza de que el pontífice los reciba y bendiga. León XIV acostumbraba atraparlos al vuelo, aunque esta vez uno de esos objetos terminó golpeándolo en el rostro.

Una misa multitudinaria y el final de la gira

La última celebración religiosa en Perú reunió, de acuerdo con cifras del Vaticano difundidas por medios locales, a 1,5 millones de personas, en medio de temperaturas elevadas. Durante su homilía, León XIV agradeció el recibimiento y dejó un mensaje sobre la continuidad de su tarea religiosa: “viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa”.

Antes de la misa, el Papa había visitado un hogar de ancianos en el Callao, donde cuestionó el maltrato que padecen muchos adultos mayores. La jornada marcó el cierre de su sexto viaje apostólico, que comenzó el 6 de noviembre y también incluyó visitas a Uruguay y la Argentina.

El viaje se realizó semanas después de una cirugía en la que le extirparon parte del pulmón derecho. Vatican News

El regreso a una región clave para su historia personal

La gira tuvo un significado especial para León XIV, nacido en Estados Unidos, ya que regresó a una región donde vivió durante casi dos décadas como misionero y obispo. Durante esos años desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa y obtuvo la nacionalidad peruana.

El viaje también se concretó poco más de tres semanas después de una intervención quirúrgica. El 13 de octubre, el pontífice fue operado en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma.

El 21 de octubre, sus médicos informaron que el tumor no se había extendido y que no necesitaba tratamiento adicional. El cirujano Stefano Margaritora había señalado que no existían “razones clínicas” que impidieran realizar el viaje apostólico.