En su catequesis, el Papa repasó los momentos más importantes de su gira por Uruguay, Argentina y Perú y llamó a fortalecer la fraternidad.

León XIV encabezó la audiencia general en la Plaza de San Pedro, luego de completar su gira por América Latina.

El papa León XIV recordó su reciente visita a la Argentina durante la audiencia general que encabezó este miércoles en la Plaza de San Pedro , en el Vaticano . Tras finalizar su recorrido por Uruguay, Argentina y Perú, agradeció la hospitalidad recibida y expresó su deseo de que los tres países puedan vivir en paz, justicia y fraternidad.

El pontífice volvió a encontrarse con los fieles después de su extensa gira por América Latina. Durante el encuentro, recorrió la plaza en papamóvil, saludó a los presentes y bendijo a varios niños, mientras las nubes amenazaban con lluvia.

En su catequesis, repasó los principales momentos del viaje y agradeció a obispos, autoridades civiles, sacerdotes, religiosos y fieles que acompañaron las distintas celebraciones. También destacó la participación de quienes siguieron las actividades desde otros lugares.

Al referirse a la visita al país, León XIV reivindicó la visión de Iglesia de su antecesor, el papa Francisco , y resaltó la participación de los argentinos durante las actividades que encabezó.

El Papa aseguró que vivió una experiencia marcada por el cariño de la gente y alentó a los fieles a construir una sociedad más justa y solidaria, con los principios de la Doctrina social de la Iglesia como referencia.

“Experimenté la participación coral del pueblo santo de Dios”, sostuvo al recordar el encuentro con la comunidad argentina. Además, destacó el clima de afecto que recibió y que, según expresó, permanecerá en su memoria.

El recorrido del pontífice incluyó actividades y encuentros con comunidades religiosas de Uruguay, Argentina y Perú.

Antes de llegar a la Argentina, el pontífice había comenzado su itinerario en Uruguay, donde los católicos representan una minoría de la población. Allí puso el foco en la importancia de la fe y agradeció la cálida recepción que tuvo durante su estadía.

La imagen positiva del papa León XIV subió casi 20 puntos tras su visita a la Argentina

La imagen positiva del papa León XIV alcanzó el 88,2% en la Argentina, luego de registrar una suba de 19,7 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando se ubicaba en el 68,5%. Los datos corresponden a una encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, realizada después de su visita al país.

El relevamiento se llevó a cabo entre el 11 y el 13 de noviembre, con una muestra de 1.200 personas de distintas regiones. En paralelo al crecimiento de su valoración favorable, la imagen negativa del Pontífice quedó en apenas el 3,8%, mientras que el 2,8% dijo no conocerlo y el 5,2% no supo cómo evaluarlo.

El estudio también midió la recepción de sus principales mensajes. Entre ellos, se destacaron las reflexiones sobre el rol de la economía, el fortalecimiento de la democracia y la convivencia social, que consiguieron niveles de acuerdo superiores al 90% en varias de las afirmaciones consultadas.