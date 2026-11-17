El Pontífice detalló cómo descubrió el tumor, explicó su recuperación y compartió detalles personales sobre su vida y su futuro.

León XIV confirmó que evoluciona favorablemente después de la intervención quirúrgica por un tumor maligno en el pulmón.

“No estoy al 100%, pero estoy bastante bien”, el papa León XIV habló sobre su recuperación tras la operación por un tumor maligno en el pulmón y aseguró que no necesitará tratamientos adicionales. Durante el vuelo de regreso a Roma, después de una gira de 11 días por tres países, contó cómo descubrió la enfermedad, explicó por qué decidió operarse rápidamente y destacó la importancia de los controles médicos preventivos.

El pontífice realizó las declaraciones durante el vuelo de regreso a Roma, luego de una gira de 11 días en la que cumplió una agenda de más de 30 discursos y 14 vuelos. A pesar del cansancio, se mostró de buen humor y satisfecho por el recorrido. Durante 45 minutos permaneció de pie y respondió una decena de preguntas de los periodistas que lo acompañaron, alternando con naturalidad entre el español, el inglés y el italiano.

Según publicó La Nación, León XIV también se refirió a su estado físico y explicó que considera la resistencia uno de los dones que recibió de Dios: “La resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado y pues, gracias a Dios”, expresó al ser consultado sobre cómo logró afrontar una agenda tan exigente. En ese intercambio, además, reveló que todavía no redactó una carta condicional de renuncia ante una eventual incapacidad para continuar al frente del pontificado, por ejemplo, a raíz de un ACV o un coma.

“¡No! Pasemos a la pregunta sucesiva”, respondió entre risas y aplausos. Luego explicó que no considera necesario hacerlo por el momento, ya que el derecho canónico contempla distintas disposiciones para esas situaciones: “Estoy en las manos de Dios, como he dicho antes de ser elegido Papa, confío en él”, afirmó. De todos modos, reconoció que eventualmente podría escribirla.

El Papa contó que la enfermedad fue detectada durante uno de sus controles médicos anuales, pese a que no presentaba síntomas y se sentía bien. Los primeros estudios identificaron una sombra en el pulmón que, luego de nuevas pruebas y una biopsia, confirmó la presencia de un tumor maligno.

El Papa explicó que el cáncer fue descubierto durante un chequeo médico de rutina, ya que no había presentado síntomas.

“La primera noticia fue una sorpresa, no había síntomas, me sentía bien, entonces al hacer pruebas como parte de un chequeo de rutina anual que generalmente hago desde hace muchos años, se descubrió que empezaba como una sombra, que luego, haciendo más pruebas vieron que había algo ahí, haciendo una biopsia y, era un tumor”, relató.

León XIV explicó que tenía decidido realizar el viaje y que por ese motivo optó por avanzar con la intervención médica cuanto antes: “Como mencioné anteriormente, tenía el deseo de realizar este viaje y dije: ‘Hagámoslo de inmediato’. Debe haber sido la gracia de Dios; sentí paz, sentí la necesidad de hacerlo, así que seguimos adelante”, señaló.

También destacó la confianza que depositó en los médicos y en el equipo que lo atendió. Según explicó, la operación permitió extirpar el tumor, que estaba completamente contenido en una zona del pulmón. Por esa razón, no necesitará tratamientos adicionales, aunque deberá continuar con controles periódicos como medida de precaución.

León XIV destacó la importancia de realizar controles médicos periódicos y buscar atención profesional ante cualquier problema de salud.

El mensaje del Papa sobre la prevención y los controles médicos

Consultado sobre cómo recibió el diagnóstico, el Pontífice mencionó la situación de uno de sus hermanos, Louis, quien atraviesa un problema de salud más complicado. En ese contexto, aseguró que enfrentó su propia enfermedad “con gran confianza en el Señor”.

Además, utilizó su experiencia para transmitir un mensaje a las personas que atraviesan situaciones similares y pueden sentir miedo ante un diagnóstico o una intervención médica. En particular, insistió en la importancia de los chequeos periódicos, la prevención y la búsqueda de atención profesional.

“La prevención es sumamente importante; buscar tratamiento es vital. Cuando resulta necesario someterse a un procedimiento o tratamiento médico, no debemos sentir un miedo excesivo; simplemente hay que dar los pasos necesarios”, sostuvo.

Por último, agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso y destacó el papel de las oraciones de quienes estuvieron pendientes de su recuperación: “Y, gracias a Dios (con la ayuda, en este caso, del poder de las oraciones de tantas personas), todo salió muy bien. Estoy aquí como testigo de todo ello”, concluyó.