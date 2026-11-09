León XIV en Palermo: horarios, accesos y cómo llegar al encuentro con los jóvenes en el Monumento de los españoles

La Ciudad diagramó un operativo especial de seguridad y transporte para la actividad que encabezará el Papa este martes desde las 20.15. El cronograma, los elementos permitidos y prohibidos y las alternativas para llegar y salir del lugar.

El papa León XIV encabezará este martes a las 20.15 el Encuentro con los jóvenes en el Monumento de los españoles , ubicado en el barrio porteño de Palermo, en el cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Ante la convocatoria, el Gobierno de la Ciudad diagramó un operativo especial para ordenar el ingreso de los asistentes, garantizar el desarrollo de la actividad y facilitar la desconcentración una vez finalizado el evento.

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La convocatoria estará abierta tanto a jóvenes previamente inscriptos como al público en general. El espacio destinado a la celebración se extenderá a lo largo de la avenida Del Libertador, desde el Monumento de los españoles hasta Olleros, con distintos sectores delimitados, accesos diferenciados y corredores de circulación y egreso.

Los accesos al público se habilitarán a las 12 y se recomienda llegar con anticipación para evitar demoras. Desde las 16 habrá música en vivo y animación, con presentaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas. La llegada del Papa está prevista para las 20.15, mientras que la finalización del encuentro será a las 22.

Para facilitar el seguimiento de la ceremonia, se instalarán equipos de sonido y pantallas en distintos puntos del corredor y sus espacios aledaños. También habrá puestos de hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.

La actividad estará abierta a jóvenes inscriptos previamente y al público general . Para el sector destinado a los participantes registrados se estableció una franja etaria de entre 15 y 35 años.

La Ciudad diagramó un operativo especial de seguridad y transporte para la actividad que encabezará el Papa este martes desde las 20.15.

Los jóvenes inscriptos estarán distribuidos en ocho sectores identificados por colores y podrán ingresar mediante un código QR. La organización también dispuso espacios de ubicación y puntos de acceso y egreso para facilitar la circulación de los asistentes.

Por otra parte, se habilitarán ocho puntos de ingreso para ordenar la llegada del público y distribuir la circulación en los distintos sectores del corredor:

Avenida Sarmiento y avenida Santa Fe: ingreso por Plaza Italia y luego por avenida Colombia. Destinado al público general sin código QR y a personas con discapacidad.

Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe: exclusivo para jóvenes inscriptos.

Ortega y Gasset y avenida Luis María Campos.

Olleros y avenida Luis María Campos.

Teodoro García y avenida Luis María Campos.

Virrey Vértiz y José Hernández.

Olleros y Valentín Alsina.

Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier: habilitado para inscriptos y público general, con prioridad de orientación para los participantes registrados.

Además, se establecerán tres calles destinadas exclusivamente a los egresos: Gorostiaga, Maure y Dorrego, en dirección a la avenida Luis María Campos.

Qué elementos se pueden llevar y cuáles están prohibidos

La organización estableció una lista de objetos permitidos y restringidos para garantizar la seguridad durante el encuentro.

Entre los elementos permitidos se encuentran el termo y el mate, las gorras, el protector solar, el repelente, el abrigo, las capas de lluvia y los paraguas plegables. También se podrán llevar baterías portátiles, bolsas para residuos, alimentos con utensilios descartables, botellas y recipientes plásticos, bastones, muletas, pequeños binoculares y artículos de higiene personal.

En cuanto a los bolsos, estarán permitidos los pequeños y las mochilas de hasta 15 litros. También se podrá ingresar con banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible e imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

Por el contrario, estará prohibido ingresar con velas, mascotas, bebidas alcohólicas, armas, elementos punzocortantes y envases de vidrio. Tampoco se permitirá el acceso con drones, pirotecnia, láseres, walkie-talkies, valijas, bolsos grandes, mochilas de más de 15 litros, astas rígidas, paraguas no plegables, bicicletas, monopatines, rollers, cascos, megáfonos, bocinas de aire, computadoras, objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros, carpas y sombrillas.

Cómo llegar al encuentro: colectivos, subtes, taxis y aplicaciones

El operativo de transporte contempla refuerzos en colectivos y servicios especiales en las líneas D y H de subte para facilitar tanto la llegada como la salida de los asistentes.

Colectivos

Las 103 líneas nacionales que circulan por la Ciudad dispusieron un refuerzo de sus servicios desde las 18 del domingo. También se sumarán 13 líneas porteñas: 12, 34, 39, 42, 44, 64, 65, 102, 107, 108, 109, 118 y 151.

Para facilitar la desconcentración, habrá unidades esperando especialmente en las zonas de Pacífico y Plaza Italia. El operativo contempla las líneas 57, 60, 161, 194, 34, 166, 145, 160, 37, 10, 188, 128, 39 y 12.

Subtes

Este martes 10, todas las líneas de subte funcionarán con el cronograma habitual de un día hábil. En principio, permanecerán abiertas todas las estaciones, excepto aquellas que se encuentran cerradas por obras. Sin embargo, ante eventuales riesgos de seguridad, saturación o falta de operatividad, se aplicarán los protocolos correspondientes.

La Línea D extenderá su horario de funcionamiento hasta la 1.30 para facilitar la desconcentración. Una vez finalizado el servicio habitual, contará con dos recorridos especiales: quienes se dirijan hacia Catedral podrán abordar en Plaza Italia y descender en Pueyrredón o 9 de Julio, estaciones habilitadas únicamente para el egreso. En sentido contrario, quienes viajen hacia Congreso de Tucumán podrán subir en Palermo y bajar en Juramento u Olleros, también habilitadas exclusivamente para salir.

Por su parte, la Línea H garantizará la conexión con la Línea D mediante un servicio directo desde Santa Fe, con ingreso únicamente por combinación, hasta Once, donde se permitirá solamente el egreso de pasajeros.

Taxis y aplicaciones de transporte

Para evitar la saturación de las avenidas y calles prioritarias para el transporte público, los taxis y vehículos de aplicaciones deberán utilizar puntos específicos para el ascenso y descenso de pasajeros.