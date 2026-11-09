Conmoción en Córdoba: una persona se descompensó y falleció en la vigilia de la misa del papa León XIV en FAdeA + Agregar ámbito en









El hombre de 75 años se encontraba en las inmediaciones del predio de la Fábrica Argentina de Aviones, en la ciudad de Córdoba. Pese al esfuerzo de los profesionales de salud que lo atendieron en el lugar, no logró llegar al hospital y murió en el trayecto.

En la víspera del viaje del papa León XIV a Córdoba una persona se descompensó en las inmediaciones del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y murió cuando era trasladado en ambulancia a un hospital.

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El hecho ocurrió en horas de la tarde, minutos después de que la organización del evento abriera las puertas y habilitara el ingreso de los feligreses al lugar donde se realizará la ceremonia, este martes por la mañana.

La víctima, un hombre de unos 75 años, se encontraba en compañía de su familia realizando la vigilia para poder lograr una buena ubicación dentro del predio de FAdeA cuando sufrió una descompensación.

Según informó La Voz, la persona recibió asistencia médica de parte de parte de profesionales de la salud que se encontraban en el lugar. Sin embargo, pese al esfuerzo, falleció cuando era trasladado al hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Avenida Fuerza Aérea y Francisco de Arteaga, ubicado a metros del lugar.

De acuerdo a la primera información, el fallecido era oriundo de la provincia de Chaco y, al igual que otras miles de personas, se encontraban en las inmediaciones de FAdeA a la espera de la apertura de las puertas para realizar la vigilia.

Noticia en desarrollo.-