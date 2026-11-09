León XIV recibirá en Córdoba un pedido de Abuelas de Plaza de Mayo por un nieto desaparecido en un penal administrado por monjas

Alba Camargo, sobreviviente del centro de detención Buen Pastor, le entregará una carta de la familia de Sonia Torres, madre de Silvina Parodi, quien dio a luz a un niño en cautiverio en la maternidad de Córdoba y luego fue trasladada al penal administrado por las religiosas.

El papa León XIV viajará este martes a primera hora de la mañana a la provincia de Córdoba para una nueva parada en su viaje a la Argentina. Además de la misa que brindará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), recibirá una carta de la familia de Sonia Torres y de Abuelas de Plaza de Mayo sobre el paradero de Daniel Efrain Orozco - Parodi, nieto desaparecido en dictadura.

La misiva se la entregará en mano Alba Camargo, hija y sobrina de desaparecidos, quien sobrevivió al cautiverio durante la última dictadura. Camargo integrará un grupo de 20 personas seleccionadas por el obispo Ángel Rossi que representan las luchas por la dignidad y la esperanza.

El 22 de julio de 1976, un grupo de tareas se llevó a Susana Beatriz Bértola y Juan Carlos Berastegui, sus tíos, de su casa del barrio General Paz, Córdoba. Un día después, coparon la casa en la que vivían Alba, su hermano y sus padres.

El próximo martes en Córdoba el @Pontifex_es recibirá el pedido de la familia de Sonia Torres y de todas las Abuelas de Plaza de Mayo de saber sobre pardero de su nieto, apropiado en dictadura, y el pedido de ayuda para encontrar a todos los y las que faltan.…

Cuando los mayores llegaron, fueron golpeados, secuestrados y llevados a La Perla, un campo de concentración por el que pasaron entre 2200 y 2500 personas entre 1976 y 1978.

Alba fue secuestrada por la dictadura a la edad de trece años , el 5 de agosto de 1976, cuando se encontraba en la casa de su abuela. De allí fue llevada a Buen Pastor, una cárcel de mujeres donde permaneció durante seis meses. El penal en aquel entonces estaba a cargo de monjas de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor.

Su testimonio estremeció a la audiencia en la megacausa La Perla. Fue la primera niña secuestrada por la dictadura que se denunció en un juicio por los crímenes de lesa humanidad en ese centro clandestino.

Camargo integrará el grupo que tendrá la oportunidad de dialogar con el papa León XIV en el marco de su visita a la ciudad de Córdoba, según reveló en una entrevista al diario Página 12. Además de contar su historia, le entregará una carta de la familia de Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba fallecida en 2023 quien llevó adelante una lucha para identificar a su nieto o nieta nacida en la década del 70 en contexto de encierro.

"El próximo martes en Córdoba el papa León XIV recibirá el pedido de la familia de Sonia Torres y de todas las Abuelas de Plaza de Mayo de saber sobre paradero de su nieto, apropiado en dictadura, y el pedido de ayuda para encontrar a todos los y las que faltan", informaron desde la organización que preside Estela de Carlotto.

La historia de Silvina Parodi y Daniel Orozco, padres del nieto desaparecido

El nieto de Torres, hijo de Silvina Mónica Parodi y Daniel Francisco Orozco, nació en cautiverio el 14 de junio de 1976 en la Maternidad provincial de Córdoba. Su madre fue trasladada allí para dar a luz, tal como confirmó una testigo en la megacausa por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla.

“Tenía la pancita torturada, quemada por la picana y cigarrillos”, contó en la causa. La testigo la escuchó gritar y gemir “que no quería que el bebé naciera porque se lo iban a robar” y dio a conocer que, tras su nacimiento, lo llamó Daniel Efraín. Poco después fue llevada sin el niño a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, mismo penal por el cual pasó Camargo.

Según reconstruyen desde Abuelas de Plaza de Mayo, Silvina tenía 20 años y estaba embarazada de seis meses y medio al momento del secuestro el 26 de marzo de 1976, apenas 48 horas después del golpe de Estado que terminó con el gobierno de Isabel Perón. La adolescente fue detenida junto con su compañero en el barrio Alta Córdoba.

"A Daniel lo fusilaron días después y desaparecieron su cuerpo en los campos aledaños a ese centro de exterminio. A ella la mantuvieron con vida hasta el nacimiento del bebé", cuentan. Ambos eran estudiantes de Ciencias Económicas y militaban en el PRT-ERP.

Desde el principio, Sonia Torres, la madre de Silvina, se dedicó a buscarlos y se sumó a las Abuelas. "La pareja y el/la niño/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos", señalan. Torres falleció el 20 de octubre del 2023 sin poder abrazar a su nieto y su familia intentará hacerle llegar una carta al papa León XIV para poder dar con el paradero del niño/a.