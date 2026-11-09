León XIV pidió a los obispos argentinos que acompañen a los más necesitados y fortalezcan la unidad de la Iglesia

Durante la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, el Pontífice convocó al episcopado a trabajar por la justicia social, acompañar a los sectores más vulnerables y fortalecer la fraternidad. También destacó la devoción mariana en las distintas regiones del país y recordó a Francisco.

León XIV encabezó la celebración de vísperas junto a los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

El papa León XIV encabezó este lunes la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires , donde dirigió un mensaje a los obispos argentinos y los convocó a fortalecer la unidad de la Iglesia, acompañar a los sectores más vulnerables y trabajar por el desarrollo integral de las comunidades.

Durante su intervención, el Pontífice puso el acento en la necesidad de sostener las iniciativas que contribuyan al bienestar de la sociedad, con especial atención a quienes más lo necesitan. En ese sentido, destacó el valor del trabajo, la justicia social y el compromiso de las instituciones con el bien común.

“Queridos hermanos, sostengan las iniciativas que benefician a las personas confiadas a su cuidado, alégrense por cuanto favorece la vida de su pueblo: el trabajo honrado, la atención a los más necesitados y las instituciones que sirven con responsabilidad al bien común. Acompañen a quienes trabajan por el desarrollo integral de cada persona”, expresó.

León XIV también alentó a los integrantes del episcopado a continuar la tarea junto a los equipos sinodales y a mantener la escucha de las demandas de la sociedad argentina. “La esperanza de los bienes eternos nos anima a buscar la justicia y a cultivar la fraternidad en esta tierra”, sostuvo.

En esa línea, los convocó a seguir escuchando a las comunidades para contribuir a los desafíos del país: “Quisiera alentarlos a que con sus equipos sinodales continúen escuchando como discípulos del único Maestro, para ayudar a la Argentina de hoy”.

El llamado a fortalecer la unidad de la Iglesia

Otro de los ejes del mensaje papal fue la necesidad de construir la unidad dentro de la Iglesia, respetando las particularidades de cada región. León XIV señaló que la diversidad de expresiones pastorales no debe convertirse en un obstáculo para la misión evangelizadora.

“Nuestra misión consiste en trabajar incansablemente para que todos los hombres conozcan a Cristo y puedan reconocerse como hermanos”, afirmó.

En ese marco, destacó que las distintas iglesias particulares tienen expresiones propias, pero comparten una misma misión. “En cada una obra la Iglesia de Cristo”, remarcó.

La devoción a la Virgen María y el legado de Francisco

El Pontífice también dedicó un tramo de su discurso a la devoción mariana en la Argentina. Al recorrer simbólicamente las distintas regiones del país, destacó las manifestaciones populares de fe, como las peregrinaciones, las procesiones, los cantos y las oraciones dedicadas a la Virgen.

“En la variedad geográfica encontramos una presencia maternal que acompaña a sus habitantes y a la cual el pueblo expresa su cariño en marchas y peregrinaciones, cantos y oraciones que se elevan en honor de su nombre”, señaló.

León XIV identificó a esa figura con la Inmaculada Virgen María y destacó su presencia en la vida de las comunidades, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños.

En el cierre de su intervención, convocó a los obispos a continuar trabajando bajo las enseñanzas de la Iglesia y presentó a María como una referencia para la misión pastoral. “María es la morada de Dios entre los hombres”, expresó.

También destacó su capacidad para reconocer las necesidades de los demás y pidió confiarle las preocupaciones y los desafíos de la tarea eclesiástica. “Confiémosle a ella nuestras preocupaciones y anhelos, nuestro ministerio y nuestra misión pastoral”, sostuvo.

La llegada a la Catedral y el homenaje a Francisco

León XIV llegó a la Catedral Metropolitana cerca de las 18.28, después de abandonar el Palacio San Martín, donde había participado de un encuentro con representantes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas.

Al ingresar al templo, que se encontraba colmado de fieles, se arrodilló durante unos 30 segundos para rezar. Antes de avanzar hacia el lugar previsto para la ceremonia, se detuvo frente a un homenaje dedicado al papa Francisco, en un gesto de reconocimiento a su antecesor.

Antes del discurso del actual Pontífice, el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, le dio la bienvenida en nombre de la Iglesia argentina y recordó el legado de Francisco. También destacó el compromiso de la institución con los sectores más vulnerables.

La celebración de vísperas es una de las principales oraciones de la Liturgia de las Horas de la Iglesia católica. Se realiza al atardecer e incluye salmos, himnos, lecturas bíblicas y plegarias, en una instancia comunitaria de agradecimiento y oración.