Expectativa por Malvinas: cómo es el antecedente de las negociaciones entre España y Reino Unido por Gibraltar + Agregar ámbito en









El acuerdo sobre Gibraltar elimina la Verja y establece controles españoles, mientras Madrid mantiene su reclamo de soberanía sobre el territorio.

El acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar comenzó a aplicarse el 15 de julio de 2026, tras su firma oficial en Bruselas. El entendimiento establece nuevas reglas para la circulación de personas y mercancías, impuestos, ambiente y derechos sociales, mientras España conserva su reclamo de soberanía sobre el territorio.

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Aunque el tratado fue firmado por la UE y el Reino Unido, España tuvo un rol central en las negociaciones que desembocaron en el texto definitivo, publicado el 26 de febrero. El pacto busca establecer un marco jurídico integral para favorecer el desarrollo económico, reforzar las garantías sociales y profundizar la cooperación entre las partes.

El caso de Gibraltar adquiere especial relevancia como antecedente de una negociación territorial entre España y Reino Unido, en un contexto en el que otros reclamos de soberanía, como el argentino sobre las Islas Malvinas, continúan abiertos.

Cómo funciona el acuerdo sobre Gibraltar Uno de los principales cambios previstos es la desaparición de la Verja, que durante décadas funcionó como frontera terrestre entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar. El acuerdo establece la libre circulación de personas entre ambos territorios y elimina los controles de pasaporte.

La medida beneficia tanto a los habitantes de Gibraltar como a los residentes del Campo de Gibraltar. Entre ellos se encuentran los cerca de 15.000 trabajadores transfronterizos que atraviesan diariamente la frontera para trabajar.

A partir del acuerdo, España asumirá los controles Schengen en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar. Además, las autoridades españolas tendrán la última palabra en la emisión y renovación de determinados permisos de residencia. Noticia en desarrollo.-