La Provincia inhabilitó a Mauro Icardi por conducir con la licencia vencida tras video viral con la China Suárez + Agregar ámbito en









La medida se tomó luego de que se viralizara un video de la China Suárez viajando sin cinturón y con parte del cuerpo fuera de la ventanilla. El organismo consideró que la maniobra representaba un riesgo para los ocupantes del vehículo y para terceros.

Icardi quedó inhabilitado tras conducir con la licencia vencida. Instagram Mauro Icardi

El Ministerio de Transporte bonaerense inhabilitó de manera preventiva a Mauro Icardi luego de comprobar que tenía vencida su licencia de conducir. La intervención se produjo tras la difusión de un video de la China Suárez, donde se la ve fuera de la ventanilla de un vehículo en movimiento mientras el futbolista estaba al volante.

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Las imágenes fueron publicadas por Suárez en redes sociales y rápidamente generaron repercusión. En el video, la actriz aparece sin el cinturón de seguridad y con buena parte del cuerpo fuera del habitáculo mientras Icardi continúa manejando.

Para las autoridades bonaerenses, la situación representó un riesgo tanto para Suárez como para las demás personas que viajaban en el vehículo y para quienes circulaban alrededor. El Ministerio también cuestionó la conducta del conductor por no detener la marcha frente a la maniobra realizada por su acompañante.

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Qué deberá hacer Icardi para volver a manejar A partir de la difusión del video, la Provincia revisó la situación administrativa del futbolista y confirmó que su permiso para conducir se encontraba vencido. Con ese dato, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial resolvió aplicar una inhabilitación preventiva en el marco de la Ley Provincial N° 13.927.

La medida quedó asentada este 21 de septiembre. Como Icardi tiene domicilio en territorio bonaerense, si quiere volver a tramitar una licencia deberá hacerlo en la jurisdicción que corresponda y completar previamente una evaluación para determinar si está en condiciones psíquicas de conducir. Icardi manejaba con la licencia vencida y la Provincia lo inhabilitó. Instagram Mauro Icardi Desde el Ministerio de Transporte remarcaron que la persona que maneja debe garantizar condiciones seguras durante el viaje y cuidar tanto a los ocupantes como a terceros. La inhabilitación busca que esas condiciones sean verificadas antes de que el futbolista pueda obtener nuevamente un permiso para conducir.