Licencia por paternidad: dos de cada 10 empleados varones desconocen su existencia

Los trabajadores no saben si existe o no licencia por paternidad.

Una encuesta reveló que 2 de cada 10 empleados varones en relación de dependencia en el ámbito bonaerense no saben si existe o no licencia por paternidad.

Entre los datos más relevantes se destacan los que refieren al grado de conocimiento sobre las características de las licencias y su uso: 3 de cada 10 trabajadores desconocen la duración de la licencia por paternidad, y 2 de cada 10 de los encuestados señala que no se tomó la licencia por paternidad aun correspondiéndole.

Asimismo, el 20,7% de los trabajadores encuestados no saben si existe o no el reintegro por guardería y 2 de cada 10 empleados desconocen si tienen o no el derecho a la licencia para cuidados por enfermedad de persona a cargo, familiar y/o conviviente.

Otro de los apartados hace mención a los comentarios despectivos que sufrieron quienes han hecho uso de las licencias. El 21,8% de los trabajadores recibió cuestionamientos en primera persona.

"La distribución equitativa de las tareas de cuidado entre todas las personas es una condición fundamental para la consolidación de una sociedad más justa, para lo cual resulta indispensable un involucramiento activo por parte de los varones", indicó Lorenzino.

En tanto, la directora de Políticas de Igualdad de la Defensoría (área que estuvo a cargo de la encuesta), Alejandra López, expresó que "la política de licencias es clave para alcanzar la corresponsabilidad entre los géneros. No todos los espacios de trabajo tienen el mismo piso de derechos y es fundamental, en primera medida, que cada trabajador conozca cuáles son para poder ejercerlos".