Lollapallooza 2026: duras críticas a Javier Milei, José Kast con imágenes con esvásticas durante el show de Candelabro + Seguir en









La presentación se llevó a cabo en el Parque O’Higgins mientras la banda interpretaba una versión de “Ultraderecha”, un clásico de Los Prisioneros.

Lollapalooza Chile: las imágenes que proyectaron en las pantallas del escenario.

La última edición del Lollapalooza Chile desató una gran polémica cuando la banda chilena Candelabro proyectó imágenes de mandatarios internacionales, incluido Javier Milei, con esvásticas en el rostro durante su show. La presentación tuvo lugar en el Parque O’Higgins mientras el grupo interpretaba una versión de “Ultraderecha”, el clásico de Los Prisioneros, como parte de una fuerte declaración política.

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El despliegue visual del show incluyó las figuras de Javier Milei, Donald Trump, Benjamín Netanyahu y José Antonio Kast. Las fotos de los cuatro dirigentes fueron editadas para mostrar esvásticas en sus frentes, generando un fuerte impacto político durante la presentación.

La banda "Candelabro" brindó un show con fuertes críticas a Kast El cierre concluyó con la imagen de Claudio Crespo, exoficial de Carabineros de Chile vinculado al caso de Gustavo Gatica, joven que perdió ambos ojos por la acción policial durante las manifestaciones de dos mil diecinueve. Tras aparecer el mensaje “Ultra Derecha” en tipografía roja, el evento reafirmó su tono político.

Según reportaron medios locales, el show de la banda local tuvo varios momentos con críticas al gobierno del reciente asumido presidente. Sus fanáticos alentaban los dichos en contra de Kast cuando el cantante de Candelabro le dedicó irónicamente una canción a "él y sus amiguitos”. “Recuerden que la cultura es no juntarse con pedófilos en Estados Unidos”, cerró el artista.