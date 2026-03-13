José Antonio Kast endurece su política migratoria: llegó maquinaria militar a la frontera Chile-Perú + Seguir en









La medida forma parte de una de sus promesas de campaña, en materia migratoria. Las actividades implican la presencia de cerca de 300 efectivos militares y se espera la presencia de autoridades, entre ellos el propio Kast.

La iniciativa forma parte de una de las principales promesas de campaña de Kast en materia migratoria. Gentileza: BioBioChile

Un gran despliegue de maquinaria pesada del Ejército chileno se registró este viernes en la frontera con Perú, luego de que el recién asumido presidente de Chile José Antonio Kast ordenara levantar barreras al límite con Bolivia para frenar la inmigración como parte de su "Plan de Escudo Fronterizo". La actividades implica la presencia de cerca de 300 efectivos militares y se espera la presencia de autoridades oficiales, entre ellas el propio Kast.

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Kast asumió la presidencia esta semana y a la par firmó seis decretos iniciales, de los cuales tres estuvieron vinculados a la política migratoria. En el caso de esta última actividad registrada hoy, se encuentra cerca del complejo fronterizo terrestre de Chacalluta, como una continuación de actividades que comenzaron en la tarde del jueves, según Bio Bio Chile.

Maquinaria militar llegó a la frontera Chile-Perú tras la orden de Kast de levantar barreras El medio regional detalló además que "se espera el despliegue de autoridades", entre ellos el propio Kast. “Tenemos aproximadamente 300 efectivos militares y este aumento de dotación es de un 100%", manifestó el delegado presidencial chileno Cristian Sayes, en representación de las zonas de Arica y Parinacota, quien se reunió con personal militar para coordinar acciones futuras.

frontera chile peru En la zona "se espera el despliegue de autoridades", entre ellos el propio Kast a la par de cerca de 300 efectivos militares. @jesusverdeL El funcionario agregó que "va a haber más de 600 efectivos militares en el sector, además de 95 militares que son del equipo de trabajo”. Del mismo modo, en el sector Chungará, donde está la frontera con Bolivia, también se llevarán a cabo trabajos.

La iniciativa forma parte de una de sus principales promesas de campaña en materia migratoria: reforzar el control del norte para enfrentar el ingreso irregular al país. Así, una de las primeras medidas será la construcción de zanjas estimada para la próxima semana, entre el lunes y martes.

José Antonio Kast ordenó levantar barreras en la frontera de Chile con Bolivia para frenar la inmigración El presidente de Chile, José Antonio Kast, dispuso este miércoles la construcción de “barreras físicas” en la frontera con Bolivia con el objetivo de desalentar el ingreso de migrantes irregulares, una de las principales promesas que sostuvo durante su campaña electoral. La decisión fue anunciada durante un acto oficial realizado poco después de su asunción, en el que el mandatario firmó seis decretos iniciales, de los cuales tres estuvieron vinculados a la política migratoria. Durante la ceremonia, Kast solicitó la colaboración de las Fuerzas Armadas para avanzar con las medidas. “Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios” y “le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal”, expresó el presidente al jefe del Ejército de Chile, Pedro Varela.