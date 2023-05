Los asesinos "quisieron mandar un mensaje", dijo la fiscal que investiga el crimen de un playeroi

Como consecuencia de la balacera murió Villamil y tres empleadas de la verdulería sufrieron heridas, informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El asesinato del trabajador generó conmoción por su condición de víctima “ilegítima”, atento a que habría quedado en medio de disparos que no lo tenían como destinatario.

Entre otras repercusiones por el crimen, ayer las estaciones de servicio realizaron un paro entre las 18 y las 22, al que se adhirieron las cámaras y el sindicato de taxistas, tarea que la víctima realizaba como “changa” con el vehículo de su padre.

Iribarren dijo hoy en declaraciones a la emisora radial “La Ocho que “esos casos son los que provocan más indignación, porque hay víctimas que no tuvieron nada que ver con conflictos de una organización criminal”.

La fiscal Regional agregó que “la hipótesis que tenemos es que los autores de los disparos quisieron dejar un mensaje”, y dijo que si bien no puede “adelantar las líneas de investigación”, una de “las hipótesis es esa”.

Voceros del caso indicaron que se investiga una posible extorsión al comercio barrial, que habría sufrido con anterioridad.

Ese tipo de casos son cotidianos en la ciudad de Rosario y es un modo delictivo que, en la mayoría de los casos esclarecidos, tiene a presos como ideólogos de las extorsiones a comerciantes a quienes les piden dinero a cambio de no atacarlos.

“Hace un tiempo hubo investigaciones respecto de la verdulería, incluso hay personas detenidas por esa investigación”, dijo hoy la jefa de los fiscales.

“Pero son líneas de pesquisa que no podemos adelantar hasta que no haya algo más concreto”, agregó, y no brindó más precisiones sobre el caso que es investigado por la fiscal de la Unidad de Homicidios, Georgina Pairola.