ANSES deposita las últimas jubilaciones y pensiones de noviembre hoy y le resta cobrar a este grupo + Seguir en









El organismo ajusta los importes por el índice inflacionario y cumple con las fechas programadas para los ingresos previsionales del período actual.

Ya le toca cobrar a los últimos beneficiarios del calendario de pagos definido por ANSES.

El mes de noviembre 2025 está terminando y ya es el momento de que las últimas personas del calendario de pagos cobren sus haberes de ANSES. Las últimas fechas le corresponden a quienes perciben haberes más altos y a quienes integran programas vinculados con asignaciones especiales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, el organismo aplicó a principio de mes un aumento para todas las prestaciones, calculado a partir del índice inflacionario del INDEC.

jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de las jubilaciones y pensiones máximas de ANSES en noviembre 2025 El ajuste sale de las resoluciones 338/2025 y 339/2025, difundidas en el Boletín Oficial. Ambas establecen un incremento del 2,08%, porcentaje correspondiente al IPC de septiembre. El cálculo se realiza bajo la fórmula de movilidad actual, definida por el Decreto 274/24, que toma el indicador inflacionario de dos meses previos como referencia para actualizar los haberes.

Con este aumento, el valor de la jubilación máxima en noviembre pasa de $2.195.463,70 a $2.241.129,34. El aumento también impacta en pensiones y beneficios sociales que dependen del mismo esquema.

Además, ANSES continua con los pagos de las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento). En este caso, todas las terminaciones de DNI reciben el monto correspondiente entre el 12/11 y el 10/12 para la primera quincena, y entre el 26/11 y el 10/12 para la segunda quincena.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tienen las mismas fechas, del 10/11 al 10/12, también para todas las terminaciones. A quiénes les queda cobrar la jubilación y pensión de ANSES Las últimas acreditaciones de noviembre corresponden a quienes perciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y cuyo DNI termina en 8 y 9, cuya fecha de cobro es el 28/11. Ese mismo día también se abonan las cuotas del Desempleo Plan 1 para beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9. Ya con este tramo final, ANSES completa su cronograma de noviembre para jubilados y pensionados.

Temas ANSES