Grave accidente en Entre Ríos: tres muertos y un herido tras un choque frontal entre una camioneta y un camión

El impacto se produjo cerca de las 7.30 y obligó a interrumpir parcialmente la circulación mientras trabajaban equipos de emergencia y peritos.

Entre las víctimas fatales hay tres ocupantes de una camioneta, mientras que un cuarto permanece internado en estado crítico.

Un violento accidente entre una camioneta y un camión con semirremolque dejó tres personas muertas y un herido de gravedad este viernes por la mañana en la Ruta Nacional 18 , en la provincia de Entre Ríos , a la altura del paraje Las Tunas .

El choque frontal ocurrió alrededor de las 7.30 , cuando una Nissan Frontier , en la que viajaban cuatro personas, colisionó de frente contra un camión Volvo 460 que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia del impacto, tres ocupantes de la camioneta fallecieron en el lugar , mientras que un cuarto fue trasladado de urgencia a un hospital.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Javier Alejandro Casal , Isaac Natanael Fister (34) , domiciliado en Colón , e Ismael Sebastián Fonseca , oriundo de San Benito . En tanto, Diego Damián Girard (33) , de la zona rural de Villa Urquiza , fue derivado en estado crítico al Hospital San Martín .

Debido a la violencia del choque, no fue posible determinar en el lugar quién conducía la camioneta , indicaron fuentes policiales.

El camión involucrado, de patente brasileña , era conducido por un hombre de 31 años , quien resultó ileso . El vehículo transportaba carne con destino a Santo Tomé (Santa Fe) y su conductor quedó a disposición de la Justicia .

Según los primeros datos, se trató de una colisión frontal, con el camión circulando de este a oeste y la pick up en sentido contrario. En el lugar trabajaron personal policial, bomberos voluntarios, servicios de emergencia, Criminalística y autoridades judiciales.

Las causas del siniestro aún no fueron establecidas. Los investigadores analizan distintas hipótesis, entre ellas una invasión de carril, una maniobra imprudente, un error humano o el estado del asfalto.

Otro choque fatal en la misma ruta

El accidente se suma a otro siniestro fatal ocurrido recientemente también sobre la Ruta Nacional 18, dentro del departamento San Salvador, donde un choque frontal entre un automóvil y una camioneta provocó la muerte de un hombre.

Ese hecho se produjo a la altura del kilómetro 216,5, cuando un Fiat Uno, en el que viajaba una familia, impactó contra una Volkswagen Amarok en una curva. El conductor del auto murió en el acto, mientras que su esposa, su hija y el otro conductor sufrieron lesiones leves. Tras ese episodio, la circulación quedó restringida durante varias horas y se realizaron peritajes para determinar las responsabilidades.

Según datos oficiales, con estos siniestros ya son al menos 25 las personas fallecidas en accidentes viales en Entre Ríos en lo que va del período relevado, una cifra que vuelve a poner en foco la seguridad en las rutas de la provincia.