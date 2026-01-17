Los jubilados de ANSES pueden comprar con hasta un 25% de ahorro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispone de un programa que ofrece descuentos y reintegros a jubilados y pensionados en la compra de mercadería en comercios adheridos. Este beneficio representa un apoyo clave para miles de beneficiarios en sus gastos cotidianos.

Para acceder a estos descuentos , el organismo aconseja consultar la lista de comercios adheridos en el sitio oficial de ANSES y verificar los reintegros disponibles según cada entidad bancaria, ya que en algunos casos los beneficios pueden acumularse.

Se trata de un conjunto de descuentos y reintegros exclusivos para jubilados y pensionados , disponibles en más de 7.000 comercios de barrio y en las principales cadenas de supermercados del país.

Las promociones incluyen rebajas que parten del 10% de descuento, en muchos casos sin tope de reintegro, y pueden llegar hasta el 20% en rubros clave como perfumería y productos de limpieza, lo que representa un alivio concreto en los gastos diarios.

Estos beneficios están pensados para acompañar el consumo cotidiano y reforzar el poder de compra en productos esenciales, como alimentos, artículos de higiene personal y elementos para el hogar.

Para acceder no es necesario realizar trámites ni inscripciones previas, ya que alcanza con pagar la compra con la tarjeta de débito vinculada al cobro de la jubilación o pensión. Los descuentos se aplican en el momento del pago o se acreditan luego como reintegro, según el comercio y la promoción vigente.

Descuentos para jubilados: comercios adheridos

El programa contempla reintegros y descuentos especiales que varían según la entidad bancaria.

En el caso del Banco Nación, se ofrece un 5% de reintegro en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, con un tope semanal de $5.000 y un límite mensual de $20.000 por beneficiario. Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse a través del código QR del homebanking.

Por su parte, el Banco Galicia brinda descuentos de hasta el 25% y la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés en supermercados, con un tope mensual de $20.000. A esto se suman beneficios adicionales en farmacias y ópticas, donde el reintegro máximo alcanza los $12.000 por beneficiario. Las promociones aplican según el medio de pago, ya sea tarjeta de débito o crédito.

En Banco Supervielle, los martes se aplica un 20% de descuento con tarjeta de débito en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con un tope de $25.000 por beneficiario. Este beneficio puede combinarse con un reintegro adicional al pagar con QR, con un tope de $15.000, lo que permite alcanzar un ahorro total de hasta $40.000 al utilizar ambos medios de pago.

Además, la entidad ofrece un 50% de descuento en farmacias adheridas todos los martes, válido tanto para pagos con tarjeta de débito como con QR, con un tope combinado de $12.000. También está disponible la opción de pagar en tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito, un beneficio vigente todos los días.