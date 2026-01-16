SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
16 de enero 2026 - 12:45

Cuánto queda la AUH de ANSES con el nuevo aumento de febrero 2026

Después de que el INDEC publicó el índice de inflación de diciembre 2025, el organismo previsional confirmó de cuánto será el ajuste por movilidad.

Cuánto cobro por la AUH en febrero 2026.

Cuánto cobro por la AUH en febrero 2026.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer cuánto aumentará la Asignación Universal por Hijo (AUH), después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmara el índice de inflación correspondiente al último mes del 2025.

Según lo dicta el Decreto 274/2024 sobre aumentos por movilidad, las asignaciones, pensiones y jubilaciones deben ajustarse todos los meses de acuerdo al último dato de inflación que se haya publicado. La medida busca aminorar el impacto de la variación de precios y evitar la pérdida del poder adquisitivo.

Informate más
anses-plata-04jpg.webp

Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026

La Asignación Universal por Hijo aumentará un 2,8% en el segundo mes del 2026, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado durante diciembre de 2025. Esto quiere decir que la línea básica de la prestación llegará a $129.042 y la línea por discapacidad a $408.824.

No obstante, de estos montos los titulares solo acceden al 80% mes a mes, ya que el porcentaje restante se retiene para su pago tras la presentación de la Libreta AUH, un formulario en el que se acredita que el menor por el que se cobra la prestación asista con regularidad a la escuela, cumpla con el calendario de vacunación y los controles médicos de rutina.

Por lo tanto, los montos que percibirán en febrero son:

  • Asignación Universal por Hijo: $103.275,64
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $336.281,99

Cuándo cobro ANSES: calendario de pago de AUH enero 2026

ANSES dispuso el calendario de pagos de enero de 2026 y continúa realizando los correspondientes depósitos según la terminación del DNI y el grupo al que se pertenece.

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

Ya cobraron:

  • DNI terminados en 0: 10 de enero
  • DNI terminados en 1: 11 de enero
  • DNI terminados en 2: 12 de enero
  • DNI terminados en 3: 13 de enero
  • DNI terminados en 4: 16 de enero

Falta cobrar:

  • DNI terminados en 5: 17 de enero
  • DNI terminados en 6: 18 de enero
  • DNI terminados en 7: 19 de enero
  • DNI terminados en 8: 20 de enero
  • DNI terminados en 9: 23 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Falta cobrar:

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Ya cobraron:

  • DNI terminados en 0: 10 de enero
  • DNI terminados en 1: 11 de enero
  • DNI terminados en 2: 12 de enero
  • DNI terminados en 3: 13 de enero
  • DNI terminados en 4: 16 de enero

Falta cobrar:

  • DNI terminados en 5: 17 de enero
  • DNI terminados en 6: 18 de enero
  • DNI terminados en 7: 19 de enero
  • DNI terminados en 8: 20 de enero
  • DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación Por Embarazo

Ya cobraron:

  • DNI terminados en 0: 11 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 16 de enero

Falta cobrar:

  • DNI terminados en 4: 17 de enero
  • DNI terminados en 5: 18 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 23 de enero
  • DNI terminados en 9: 24 de enero

Asignación por Prenatal y Maternidad

Ya cobraron:

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de enero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documentos: 5 de enero al 10 de febrero

Pensiones No Contributivas

Ya cobraron:

  • DNI terminados en 0 y 1: 3 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 4 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 5 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 6 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 9 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documentos: 10 de enero al 10 de febrero

Prestación por Desempleo

Falta cobrar:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de enero

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias