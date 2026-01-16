Cómo quedan los montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES tras los aumentos previstos para febrero + Seguir en









Conocé los valores actualizados de la prestación de acuerdo al mecanismo de movilidad mensual y el monto total junto a la ayuda extra.

El programa Alimentar ya no entrega tarjetas físicas a sus beneficiarios, las gestiones se realizan de manera online

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento a realizarse en febrero. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un 2,8% de incremento de acuerdo al mecanismo de movilidad mensual previsto en el Decreto 274/2024.

El ajuste -calculado con el IPC de dos meses atrás- se realiza de acuerdo al porcentaje de inflación que compartió recientemente el INDEC. Un incremento que impacta directamente en jubilados, pensionados, AUH, SUAF y otras prestaciones.

auh anses.webp Aumenta la AUH de ANSES en febrero 2026 El organismo publicará el cronograma de pagos de febrero en los próximos días, con montos que se acreditarán de forma automática según terminación de DNI. En el caso de la AUH, su vigencia continúa con el requisito de presentación de la Libreta.

Los montos de febrero son los siguientes:

AUH : $129.082,71

: $129.082,71 AUH por Discapacidad: $420.312,22

$420.312,22 Asignación Familiar por Hijo primer rango: $64.547,52

primer rango: $64.547,52 Asignación por Embarazo: $121.818,42 MI ANSES.webp Cómo quedan los montos de la Tarjeta Alimentar en febrero 2026 El Ministerio de Capital Humano informó que la Tarjeta Alimentar mantendrá los mismos importes que rigieron en enero y aclaró que no se prevé una actualización a corto plazo dado que este programa no forma parte del esquema de movilidad.

Por ende los valores se mantienen así: Familias con un hijo: $52.250

$52.250 Familias con dos hijos: $81.936

$81.936 Familias con tres hijos o más: $108.062 Estos montos se suman a la acreditación del beneficio principal y se realiza todo en el mismo pago, de forma automática en la misma cuenta bancaria.

