Cómo quedarán las jubilaciones de ANSES con el aumento de febrero 2026 + Seguir en









El organismo dio a conocer los aumentos correspondientes a la inflación registrada en diciembre, según lo establecido por la fórmula vigente.

El INDEC informó que la inflación de diciembre 2025 fue del 2,8% y así quedan los montos de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya estableció el incremento que percibirán las jubilaciones en febrero de 2026. De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente y tras la difusión del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), es posible estimar los nuevos valores de los haberes previsionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Decreto 274/2024 dispone que jubilados y pensionados reciban aumentos mensuales, con porcentajes definidos según el último índice de inflación oficial. La medida busca evitar que los ingresos previsionales pierdan poder adquisitivo frente al aumento de los precios.

jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de las jubilaciones de ANSES en febrero 2026 El INDEC informó que la inflación de diciembre 2025 fue del 2,8%, porcentaje que se aplica sobre los haberes de enero. En consecuencia, los jubilados del sistema ANSES cobrarán los siguientes montos en febrero 2026:

Jubilación mínima: $359.081,79

$359.081,79 Jubilación máxima: $2.416.275,65 De cuánto es el bono para jubilados en febrero 2026 El Gobierno confirmó que durante febrero continuará el bono extraordinario de $70.000, que no se actualiza por inflación y está destinado a jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos. Con el refuerzo incluido, los montos finales quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.081,79

$429.081,79 Jubilación máxima: $2.416.275,65 El bono se otorga de manera completa a quienes perciben el haber mínimo, mientras que quienes cobran por encima de ese monto acceden a un pago proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

Temas ANSES