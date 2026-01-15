Becas Progresar de ANSES en enero 2026: hasta cuándo puedo cobrar + Seguir en









El organismo cuenta con una prestación destinada a personas que están estudiando en nivel secundario, terciario y universitario.

Cuándo se cobran las Becas Progresar y cuál es el monto.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer las fechas en las que los beneficiarios de las Becas Progresar recibirán los depósitos de la prestación. Se trata de un programa de asistencia financiera para estudiantes cuya meta es incentivar la continuidad de los estudios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para acceder y conservar la prestación hay que cumplir una determinada lista de requisitos, que puede variar según la línea del plan al que se inscriba el solicitante. Se resalta que el ingreso familiar y el del titular no debe superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), ser egresado del nivel de educación media y no adeudar materias al momento de la inscripción.

ANSES billetes.webp Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar Las Becas Progresar apuntan a personas que quieran terminar sus estudios y tiene como objetivo apoyar financieramente durante más de una etapa educativa. La línea para el Nivel obligatorio está destinado a jóvenes de entre 16 y 24 años, que tengan el esquema de vacunación completo y registren una condición de alumno regular.

Respecto a la línea para el Nivel Superior, pueden acceder jóvenes de entre 17 y 24 años, que cursen en instituciones oficiales y no adeuden materias al momento de completar la inscripción. En el caso de la línea para enfermería, no hay límite de edad y este se extiende, en otras carreras, hasta los 30 años si se trata de estudiantes avanzados.

También forma parte de este programa el Progresar Trabajo, que apunta a personas de entre 19 y 24 años, o hasta los 40 inclusive si se trata de alguien que no tenga un empleo formal registrado.

Becas Progresar de ANSES: montos de enero 2026 Los valores de las Becas Progresar de ANSES no reciben aumento y se mantendrán en $35.000, monto del cual se cobra solo 80% durante el año hasta que se presenta el documento que acredita la regularidad académica del titular y se accede al 20% acumulado de cada mes. Se paga en 8 cuotas de $35.000 durante el año y 2 más por mérito académico para las personas que terminen el ciclo lectivo correspondiente sin adeudar ninguna materia y otras 2 cuotas estimulo, cuyo pago depende de la realización de cursos o actividades que determine el programa. Becas Progresar: fechas de cobro Según el Calendario de Pagos oficial que publicó ANSES para el primer mes del 2026, los titulares de las Becas Progresar tienen asignadas las siguientes fechas: DNI terminado en 2 y 3: desde el martes 13 de enero

DNI terminado en 4 y 5: desde el miércoles 14 de enero

DNI terminado en 6 y 7: desde el jueves 15 de enero

DNI terminado en 8 y 9: desde el viernes 16 de enero

Temas ANSES