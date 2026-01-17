AUH de ANSES: qué trámite tengo que hacer para cobrar un 20% extra

El organismo previsional informó como realizar el procedimiento para acceder al porcentaje retenido de la asignación universal por hijo.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen la oportunidad de acceder a un 20% adicional del monto acumulado durante 2024. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) extendió el plazo para presentar la Libreta AUH , lo que permite cobrar este complemento y la Ayuda Escolar Anual. Este documento certifica que los niños y adolescentes cumplen con los controles de salud, vacunación y asistencia escolar, requisitos obligatorios para acceder al beneficio completo.

El trámite puede realizarse de manera digital a través de la plataforma mi ANSES o de forma presencial en las oficinas del organismo sin necesidad de turno. La presentación de la Libreta AUH garantiza que los beneficiarios reciban el 20% retenido durante el año anterior, un monto que varía según la cantidad de meses cobrados.

La Libreta AUH es un documento anual que los titulares de la Asignación Universal por Hijo deben presentar para acreditar el cumplimiento de los requisitos en salud y educación de sus hijos. Sin este formulario no se puede cobrar el beneficio adicional que complementa el ingreso familiar.

La Libreta debe estar firmada por las autoridades escolares y de salud. Este procedimiento asegura que los niños reciben los controles necesarios para su desarrollo.

El monto retenido por ANSES depende de la cantidad de meses cobrados entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Para quienes recibieron la asignación durante 12 meses , el total acumulado asciende a $188.069,40 por hijo.

En enero de 2026, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $125.528. ANSES abona el 80% de este monto de manera mensual, lo que equivale a $100.362. El 20% restante se libera una vez que los beneficiarios presenten la Libreta AUH.

Para la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto total alcanza los $408.824, con un pago mensual directo de $326.957,97. El 20% retenido también se desbloquea tras la presentación del documento.

ANSES billetes.webp

Cuál es el trámite para presentar la libreta de AUH

El proceso para presentar la Libreta AUH es digital y sigue estos pasos:

Ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. También se puede usar la app mi ANSES.

En la sección Hijos > Libreta AUH, revisar la información de los hijos o personas a cargo y verificar que los datos de educación, salud y vacunación estén completos.

Si falta completar alguna sección, seleccionar la opción "Generar Libreta" para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad. Llevarlo al centro de salud o a la escuela para que lo completen y firmen.

Tomar una foto del formulario completo, asegurándose de que se vean las cuatro esquinas, que la imagen no esté movida o borrosa, y que pese menos de 3 MB en formato JPG.

Subir la foto a mi ANSES siguiendo las instrucciones en la sección Hijos > Libreta AUH. El proceso finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación.

En caso de no poder realizar el trámite de manera digital, se puede hacer de forma presencial en una oficina de ANSES o en un operativo de atención sin turno previo.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar la libreta de AUH de ANSES

El plazo para presentar la Libreta AUH 2025 se extendió hasta el 31 de marzo de 2026. Este trámite permite acceder al 20% retenido durante 2024 y a la Ayuda Escolar Anual. La presentación puede realizarse de manera digital a través de la plataforma mi ANSES o de forma presencial en las oficinas del organismo.