Loto Plus: el pozo superó los $7.900 millones tras quedar vacante el sorteo anterior

El sorteo número 3.830 del Loto Plus , realizado este miércoles 12 de noviembre de 2025 , dejó nuevamente vacantes sus principales categorías. Con esto, el pozo acumulado ya supera los $7.900 millones , uno de los montos más altos del año para el tradicional juego de la Lotería de la Ciudad.

Estos fueron los números ganadores del último sorteo:

13 - 03 - 04 - 12 - 18 - 14

10 - 02 - 34 - 21 - 33 - 44

35 - 05 - 11 - 44 - 08 - 41

6 aciertos: $1.781.276.190 — Vacante

Loto Sale o Sale

05 - 11 - 04 - 25 - 27 - 35

5 aciertos: $30.432.942, repartidos entre 11 ganadores.

¿Cómo se juega el Loto Plus?

La participación en el juego LOTO PLUS comprende apostar todas sus modalidades de juego a saber:

TRADICIONAL

MATCH

DESQUITE

SALE O SALE

MULTIPLICADOR

Para participar, el apostador deberá elegir 6 (seis) números sobre un total de 46 (cuarenta y seis) que van desde el ’0′ al ’45′ inclusive y serán utilizados para determinar la premiación de las modalidades Tradicional, Match, Desquite, Sale o Sale. Luego deberá elegir 1 (un) número adicional comprendido en el universo del ’0′ al ’9′ ambos inclusive, que será utilizado para determinar la premiación de la modalidad Multiplicador.

El agenciero entregará un ticket al apostador, que le da derecho a participar en el Sorteo.

Se participa en las 4 modalidades con un único valor de apuesta.

¿Cuándo sortea el Loto Plus?

Se realizan 2 (dos) sorteos semanales: los días miércoles y sábados a las 22 y se transmiten en vivo por YouTube.

¿Cuáles son los premios de Loto Plus?

Obtendrán premio aquellos cupones que posean:

- 6 (seis), 5 (cinco) o 4 (cuatro) aciertos en la modalidad TRADICIONAL

- 6 (seis), 5 (cinco) o 4 (cuatro) aciertos en la modalidad MATCH

- 6 (seis) aciertos en la modalidad DESQUITE

- En la modalidad SALE O SALE existirá un único nivel de premios y se premiarán las apuestas que obtengan la mayor cantidad de aciertos, es decir, que si no hubiere ganadores con 6 (seis) aciertos, se premiarán a los que obtengan 5 (cinco), de no haberlos, se repetirá esa rutina hasta encontrar apuestas ganadoras.

- Obtendrán premios en la modalidad MULTIPLICADOR aquellas apuestas que hayan acertado SEIS (6) aciertos en las modalidades Tradicional y/o Match y/o Desquite y/o Sale o Sale, y a su vez acierten el Número PLUS.

Cada apuesta ganadora de esta modalidad obtendrá 2 (dos) veces el importe del premio con el cual hayan sido favorecidas en alguna o algunas de las modalidades descriptas anteriormente, lo que implica que esa apuesta en el total del sorteo se habrá hecho acreedora a 3 (tres) veces el premio inicialmente obtenido.

¿Dónde se pagan los premios?

Los premios que superen los $300.000 los paga Lotería en Córdoba: 27 de Abril 185. P.B. División. Premios. En el Interior de la Provincia en sus respectivas Delegaciones.

Los premios inferiores a $300.000 los paga la Agencia donde se efectuó la apuesta.

Para hacerse acreedor de los premios, el ganador sólo deberá presentar el cupón respectivo y concurrir munido de documentación que acreedite su identidad.

¿Cuántos ganadores puede haber del premio mayor?

Al tratarse de un juego en que el apostador es quien selecciona los números que apostará en el comprobante, pueden existir múltiples ganadores del primer premio en cada sorteo, entre los que se repartirán el monto asignado al mismo.