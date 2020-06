Rocío Oliva sobre Maradona: "Fue un hombre muy importante, pero no el amor de mi vida"

Respecto de su último encuentro cara a cara, en el que Jorge Rial bromeó sobre la posibilidad de que ella actualmente esté entrando a visitarlo escondida en un baúl, la deportista explicó: “Yo eso no lo hago. La última vez que vi a Diego fue a principios de enero, me junté con él y le dije que tenía una propuesta laboral muy importante que tenía que ver con el deporte”.

A su vez, agregó que quienes le extendieron dicha propuesta le pidieron que primero lo conversara con Maradona para que dé su aval, y que aunque a ella no le parecía bien tener que hablarlo con el ídolo, lo hizo igual. “Él me dijo que no, que no quería, y sentí que ya no tenía nada más que charlar con él. De ahí en más hice mi vida”, sentenció Oliva, y explicó que hay gente que, a la hora de contratarla, “no quiere quedar mal con Diego”.

En concordancia, explicó que Maradona no le dio ninguna explicación sobre por qué le negó la posibilidad, y que su respuesta simplemente fue: “Vos podés crecer al lado mío”. “Él nunca quiso que trabaje, como tantos hombres”, advirtió la deportista, quien le inició un reclamo económico amparada por la abogada Ana Rosenlfeld.

“En 2015 salió una ley que ampara a las mujeres convivientes y que no se casaron. Vos elegís hacer el reclamo o no. Durante mis años decidí acompañar a Diego, no me quejo, nadie me obligó. Después decidí tomar esa opción. Me pareció buena idea y a él también. Si está al tanto y lo está aprobando es porque en el fondo sabe que está bien”, explicó Oliva.

En otros momentos de la entrevista, explicó que lo había conocido en Mar del Plata, mientras estaba de vacaciones con dos amigas. A su vez, aclaró que Maradona nunca fue violento con ella ni ejerció violencia de género. “Diego tiene un corazón enorme, es buena persona, solidario y muy buen amigo. Nunca me van a escuchar a hablar mal de él”, concluyó.