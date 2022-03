Se cayeron Mercado Libre y Mercado Pago

El suceso inició a las 19, cuando se reportaron inconvenientes tanto en el sitio web como en las aplicaciones, que además mostraban un aviso que aseguraba que "no se podía conectar" aun cuando los dispositivos desde los que se intentaba acceder contaban con Internet.

Mientras que otros usuarios señalaron que no podían acceder a su cuenta de Mercado Libre ni tampoco podían ver su dinero disponible en Mercado Pago. Otros también remarcaron que habían realizado compras o esperaban transacciones pero no veían los movimientos.

Hasta las 20, la cantidad de reportes ascendía a más de 900. Y, según diversos usuarios, los principales problemas ocurrían al momento de realizar una operación en ambas aplicaciones, ya sea un pago o una compra.

Hackeo Mercado Libre y Mercado Pago

Unas 300 mil cuentas de usuarios de Mercado Libre y Mercado Pago fueron hackeadas hace unos días presuntamente por un grupo de ciberdelincuentes, que se atribuyó el ataque. Además, accedieron a parte del código fuente de la empresa tecnológica. La compañía aseguró que se tomaron "medidas estrictas para evitar nuevos incidentes".

La empresa Mercado Libre reconoció que a partir de logueos no autorizados "se accedió a los datos de aproximadamente 300 mil usuarios". "Recientemente hemos detectado que parte del código fuente de Mercado Libre Inc ha sido objeto de un acceso no autorizado. Hemos activado nuestros protocolos de seguridad y estamos realizando un análisis exhaustivo", afirmó la compañía en un comunicado.

En esa misma línea, la compañía precisó que "aunque se accedió a los datos de aproximadamente 300.000 usuarios (de casi 140 millones de usuarios activos únicos), hasta el momento -y según nuestro análisis inicial- no hemos encontrado ninguna evidencia de que nuestros sistemas de infraestructura se hayan visto comprometidos o que se hayan obtenido contraseñas de usuarios, balances de cuenta, inversiones, información financiera o de tarjetas de pago".