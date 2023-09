¿Meteorito en Bariloche? Una extraña y potente luz iluminó a toda la ciudad en plena noche

Luis Donoso , geofísico sismólogo, profesor de Geofísica de la Universidad del Desarrollo de Chile y miembro de la Seismological Society of America , dijo luego de que ocurriera el fenómeno que " pocas veces se puede ver el destello de un meteoro , meteorito en una imagen satelital, como el que hace pocos minutos se está informando desde Bariloche Puerto Montt y Puerto Varas , y allí está !!! …", en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

bariloche.mp4 Redes

Por su parte, la Red Geo científica de Chile, publicó: "A las 00:36 horas se reportó el paso de un asteroide no catalogado que se observó en distintas localidades de Chile y Argentina (Bariloche, San Martín de Los Andes, Puerto Montt, Puerto Varas, etc). El fenómeno también pudo ser visto en satélites, no hay reporte de impacto".

En tanto, la subsecretaria de Protección Civil de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Patricia Díaz, dijo a Télam que "por lo que pudimos observar se trata de un meteorito, que ingresó y se desintegró en la atmosfera". "En ese momento produce un destello de tonalidad verde y una luminosidad muy potente, produciendo un sonido que es similar a cuando un avión rompe la barrera del sonido", detalló.